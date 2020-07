Mihai Gâdea, bomba serii! Un angajat DSP rupe tăcerea!

Angajatul Direcției pentru Sănătate Publică a declarat că a aflat de la colegi faptul că este o persoană infectată în cadrul Direcției.

”Luni am aflat de la colegi că avem o doctoriță COVID pozitiv. Am așteptat să ni se spună ce să facem. Eu, având idee, cât de cât, despre ce e de făcut, am așteptat să ni se spună din partea directorului sau din partea conducerii ce ar trebui să facem din momentul acela, de a doua zi. Am așteptat luni, am așteptat marți. (...) Conducerea nu ne-a anunțat niciodată. Azi, când ne-a testat...

Noi ne-am agitat, s-a făcut anchetă epidemiologică, dar niciun director nu ne-a adunat, nu ne-a strâns, să ne spună. Ne tot întrebam când putem să ne testăm, să ajutăm colegii să grăbească ancheta”, declară acesta.

În cele din urmă au fost testați, însă nu la domiciliu.

”Dacă rămâneam în autoizolare probabil că nu era bine, dacă am venit la serviciu, iar nu a fost bine”.

Medicul infectat a fost luni la muncă

Anunțul a venit abia astăzi.

”Azi, după vizita domnului ministru, ni s-a spus că cei care ne-am autodeclarat contacți direcți, să stăm în autoizolare timp de 14 zile de la ultimul contact. Noi suntem angajați, noi nu putem să luăm decizia”.

Angajatul DSP a declarat că medicul infectat a fost luni la muncă, în ciuda faptului că, prin postul pe care îl ocupă, intră în contact cu majoritatea colegilor.

”Cu directorul economic, contabilitate, registratură.. Am înțeles că avea o simptomatologie ușoară, dar avea simptomatologie”.

Întrebat dacă este adevărat că alți trei colegi au început să aibă simptomatologie, acesta a confirmat informația.

”De una din colege știu, tot așa de altă colegă știu că a spus că are ceva simptomatologie, cea de-a treia nu a fost contact direct cu doctorița, dar avea simptomatologie. Dureri în gât, nas înfundat, fiecare cu manifestările lui”.

Potrivit acestuia, în cadrul Direcției de Sănătate Publică s-a instalat panica odată cu primirea veștii.

”De când am aflat, asta era zarva pe holuri, discuția, chiar lucrând în Direcție, tot ai un sentiment de teamă. De incertitudine, până la aflarea testului, nu știam ce să facem, până când mai stăm. Unii pleacă din București în weekend, nu știam dacă să mergem la cunoștințe, la rude, la cunoștințe”, spune acesta.

Angajată a DSP, infectată cu coronavirus

O angajată a Direcției de Sănătate Publică București, din cadrul secției Epidemiologie, a fost confirmată cu coronavirus încă de luni. Cazul a fost dezvăluit în exclusivitate de realizatorul Mihai Gâdea, în cadrul emisiunii Sinteza Zilei de miercuri, iar informația a fost confirmată de ministrul Sănătății, Nelu Tătaru.

Ministrul Sănătății a dezvăluit că este vorba despre un cadru medical, angajat al DSP București, confirmat încă de luni cu Covid-19. Angajata este internată alături de soțul său, de asemenea, confirmat cu Covid-19, la Spitalul Victor Babeș din București.

Sediul DSP București din strada Avrig, unde își desfășura activitatea cadrul medical depistat pozitiv, a fost dezinfectat. Potrivit anchetei epidemiologice desfășurată de un coleg de-al femeii infectate, vorbim de 34 de contacți direcți, angajați care au venit în continuare la muncă. Dintre aceștia, trei au anunțat că prezintă simptome specifice noului coronavirus.

Grav este că șefa DSP București nu a vrut să urmeze recomandările medicului epidemiolog care a efectuat ancheta și a refuzat să izoleze angajații pentru că ar fi blocat activitatea instituției.