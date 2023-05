Mircea Geoană: "Impreună vom putea să ţinem Rusia departe de teritoriul european"

Mircea Geoană, Secretarul General Adjunct al NATO, a comentat evoluția războiului din Ucraina care se pregătește de o contraofensivă împotriva Rusiei. Iată concluziile.

Ucraina mai are nevoie de timp pentru lansarea contraofensivei militare împotriva forţelor ruse, a afirmat joi preşedintele Volodimir Zelenski, dar Evgheni Prigojin, fondatorul şi finanţatorul Grupului paramilitar rus Wagner, susţine că armata ucraineană a intensificat deja operaţiunile.

"Cu ceea ce avem deja, putem avansa şi cred că putem avea succes. Dar am pierde mulţi oameni. Cred că acest lucru este inacceptabil. Deci, trebuie să aşteptăm. Mai avem nevoie de puţin timp", a declarat Zelenski, potrivit The Associated Press, citat de Mediafax.

Întrebat dacă Ucraina pregătită pentru această contraofensivă şi dacă aceasta ar putea să fie bătălia finală care să tranșeze până la urmă acest război, Mircea Geoană, Secretarul General Adjunct al NATO, a spus:

"Următoarele luni vor fi determinante, poate nu decisive, dar determinante pentru soarta acestui război care durează deja de prea multă vreme. Este decizia conducerii ucrainiene, a armatei și a factorului politic de la Kiev să decidă când, în ce mor și în ce loc vor declanșa această contraofensivă.

Obligația noastră și interesul nostru, inclusiv al României, este de a vedea că Ucraina are cât mai mult succes cu putință în această perioadă, pentru că un succes cât mai rapid și cât mai serios din partea Ucrainei va precipita, sperăm noi, și ajungerea la o soluție de pace, a o soluție de calmare a acestui conflict care, repet, durează de foarte multă vreme.

Pot să reconfirm de aici din capitala americană, unde petrec câteva zile mai multe zile decât de obicei, pregătind Summit-ul NATO de la Vilnius, că securitatea flancului estic este în curs de consolidare semnificativă, că Marea Neagră, atât în administrație, cât și în Congresul american, și republicanii și democrații mi-au reconfirmat la nivel foarte înalt interesul pentru ca Marea Neagră să fie mai protejată, mai sigură.

România joacă un rol critic în această zonă, de relevanță strategică pentru noi și în al treilea rând, trebuie să fim de asemenea extrem de atenți pentru a sprijini Republica Moldova și Georgia și Bosnia și am avut discuții foarte importante pentru a coordona un efort de sprijinire a administrației de la Chișinău, care se află sub o presiune, nu militară, dar un război hibrid total împotriva orientării pro-europene a Republicii Moldova.

Deci, ne pregătim pentru câteva luni foarte importante, de care vor depinde în mare măsură cursul acestui război, durata acestui război și consecințele acestui război", a spus Mircea Geoană, Secretarul General Adjunct al NATO, la Antena 3 CNN.