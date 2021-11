Nepoata lui Nicolae Ceauşescu: "Unchiul meu mi-a dat un dos de palmă! Elena Ceaușescu a început să plângă"

Mihaela Ceauşescu, nepoata lui Nicolae si a Elenei Ceausescu, a mărturisit în interviul pe care i l-a acordat lui Mihai Gâdea, că regretă căsătoria cu primul său soţ, iar mariajul se transformase într-un calvar.

Cum dorinţa ei de a divorţa ar fi pătat imaginea familiei prezidenţiale, nepoata fostului dictator spune că a fost nevoită să recurgă la ameninţări pentru a fi lăsată să divorţeze.

Mihaela Ceauşescu: "Faptul că m-am căsătorit a fost o mare greşeală"

Nici nu cunoscusem bine persoana, deci eu m-am ambiţionat. Eram mai temperamentală (...) Situaţia ca a mea nu a mai fost. Adevărul este că verişoarele mele s-au căsătorit mai târziu, au aşteptat şi au găsit parteneri care corespundeau unor cerinţe. E adevărat că după Revoluţie majoritatea au divorţat. Adică ei au plecat. Au divorţat fix după Revoluţie.

După această căsătorie, pe urmă a urmat divorţul, care a fost şi mai mare scandal. Ăla a durat ani de zile. Eu nu am reuşit să divorţez, pentru că dacă tot m-am căsătorit, acum trebuia să stau. Eu am băgat divorţ de trei-patru ori. Mă duceam, mă uitam acolo, nu mai era dosarul meu. Îmi spuneau că a venit cineva şi l-a retras. Eu iar mă duceam şi depuneam. A fost un mare scandal.

Şi, cu divorţul am ajuns chiar la unchiul Nicolae. M-au chemat acolo. A fost dur de tot. M-au chemat acasă, în Primăverii. Întâi a încercat tata să vorbească cu mine şi a spus: Te-ai căsătorit, ți-am spus că nu faci un lucru bun. Ai doi copii, acum, te rog, să îți bagi mințile în cap. Am zis că eu nu mai pot să stau. Suntem oameni diferiți, nu pot. Apoi au venit niște frați, unchi de-ai mei, cu care era tata mai apropiat. Au încercat să mă convingă, eu nimic. Iară băgam divorț. Adevărul e că nu mai era de stat.

"Se ajunsese foarte departe. Era foarte agresiv. Și verbal, și în toate felurile. Nu se mai putea sta"

Mă cheamă unchiul, pe mine, pe mama, era Nicu, unchiul meu și Elena Ceaușescu. Și îmi explică, la început foarte frumos și calm, că a început totul calm. Noi întotdeauna începem totul calm. Mai târziu izbucnim. Mi-a explicat că nu se poate, pentru că familia Ceaușescu trebuie să fie un model, toată lumea este cu ochii noi, nu se poate să fie o persoană divorțată.

Și eu am zis, da, dar eu nu mai stau. Zice, eu am găsit o soluție. Tu rămâi cu fetele în apartament., că aveam doi copii. O să îi găsim și lui un apartament. Stați separat, dar căsătoriți nu. Zic, nu, păi eu am 29 de ani. Eu mai am dreptul la viață. Și viața mi-a mai dat două șanse înviață, nu? Zic, nu. Așa ceva nu accept. Bine, zice, dar, oricum nu poți să facă, că tu nu vei divorța.

Ideea năstruşnică i-a adus divorţul, dar şi o palmă

Și atunci mi-a venit o idee destul de năstrușnică și am zis bine, deci divorțată în familia Ceaușescu nu se poate. Nu. Dar criminală se poate? Zic eu îl omor, la noapte îi iau gâtul. Eu îl omor la noapte și ce o să se întâmple?

O să vină, o să îl ia de acolo, îl îngroapă repede, că nu o să vreți să se spună că l-am omorât. Mă duceți pe mine la sanatoriu vreo două luni, dar nu mă țineți mult, că cine să crească copiii mei? Și am rezolvat problema. Și am divorțat. Nu l-aș fi omorât, dar a funcționat.

Nepota lui Nicolae Ceauşescu: "Unchiul meu mi-a dat o palmă"

Singura palmă, dar așa, un dos de palmă, așa un dos de palmă, când am spus că îi iau gâtul. Dar criminală, ce ziceți dacă devin criminală? Mama plângea, se ține de mână cu mătușa mea (n.r Elena Ceauşescu) și plângeau amândouă.

Nu era diabolică (n.r. Elena Ceaușescu), era un om mai exigent și avea standarde foarte înalte. Ea se ținea de mână cu mama și spunea: Cum nu avem noi noroc cu copiii ăștia. Uită-te ce ne fac. Ele plângeau, eu eram într-o stare de agitație extraordinară, pentru că altfel nu aș fi spus, dar a funcționat. Pe urmă mi-a zis mama: L-a sunat unchitu pe taicătu şi tata i-a zis, lăsaţi-o să divorţeze că asta e în stare de orice. Şi am divorţat", a mărturisit Mihaela Ceaşescu.

