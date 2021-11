Povestea neștiută a ultimului frate al lui Nicolae Ceaușescu: "Toată lumea i-a întors spatele"

Ion Ceaușescu s-a născut la 23 martie 1932 în Scornicești, județul Olt, şi este al șaptelea și cel mai mic băiat al familiei Ceaușescu. Povestea arestării sale a fost spusă de fiul său Nicolae Ceaușescu, numit aşa în cinstea tatălui străbunicii sale.

În decembrie 1989, Nicolae Ceaușescu avea 30 de ani era căsătorit de doi ani şi era cel mai bun prieten al lui Nicu Ceaușescu, fiul fostului lider comunist, cu care a şi copilărit în Primăverii, şi prieten cu Donca Mizil.

„Tata a făcut agricultura din pasiune. A fost cu Ion Iliescu doi ani la facultate la Moscova. A plecat că nu i-a plăcut şi a făcut agricultura care era pasiunea vieţii lui. În '89 era prim vicepreședinte la Comitetul de Stat al Planificării, răspundea de câteva ministere, dar cu certitudine de ministerul Agriculturii.

Niculae Ceaușescu, fiul lui Ion Ceaușescu, detalii din întâlnirea cu generalul Stănculescu

Eram disperat după cai, ca şi acuma, şi făcusem o secţie hipică în cadrul Clubului Sportiv la 30 decembrie. Organizasem un concurs la care participase preşedintele onorific Victor Atanasie Stănculescu. Știam cine e şi ce poziție are. Știam de la tata, cu titlu confidențial, care era principala preocupare a sa şi anume vânzarea de armament. Era un om cu prestanță deosebită, un general adevărat, un om foarte plăcut. Pe 16 decembrie a venit pe nepusă masă la IASEU 30 decembrie. M-a chemat directorul, la cererea lui Stănculescu şi am crezut că primesc vreo primă.

După ce ne-a salutat, ne-a zis că vrea să bea o cafea şi că vrea să vorbească cu mine. Am băut vreo două sticle de wiskey cu el, am servit masa de prânz, am vorbit despre cai, despre motorină, tâmpenii, că nu aveam subiecte comune. A venit aghiotantul şi i-a spus că trebuie să meargă la Săliţa şi de acolo a plecat la Timișoara. Pe 21 decembrie a venit sora mea la mine şi un prieten de la Steaua care m-a întrebat dacă știu ce e în Bucureşti.

„Tata nu a primit niciodată un mandat de arestare, a stat la dispoziție 9 luni"

I-am zis că nu ştiu. Văzusem dimineață la televizor scena cu meetingul, ce s-a întâmplat. M-au lămurit că nu se poate să plece tovarășul că este geniul Carpaților. Şi m-au dat afară. Erau niște domni cu ochii albaștri şi au zis, băi, vezi că aştia te arestează. Dar de ce să mă aresteze, că nu am făcut nimic. Pe 22 decembrie au venit şi mama şi tata acolo. Directorul, cu care eram în relații foarte bune, m-a chemat să mâncăm şi la 12:03 când a apărut Mircea Dinescu şi Caramitru, nu am mai avut voie să intru la el în birou. Dimineaţa am aflat că mama, tata si sora mea au fost arestați şi duși la Giurgiu. Tata nu a primit niciodată un mandat de arestare, a stat la dispoziție 9 luni, mama o lună, sora mea o lună.

„Mama şi tata au avut contractele de muncă desfăcute şi nu au mai fost angajați pentru că erau Ceaușiști"

În timpul ăsta li s-a desfăcut contractul de muncă cu litera I. Mama era cadru universitar la Institutul Agronomic, tata era la CSP şi membru corespondent al Academiei Agricole, unde erau şi colegii cu care a scris cărți până atunci, erau tineri crescuți de el care învățaseră după manualele lui. A fost dat afară şi de acolo, că este ceaușist. Nu l-a primit la catedră şi de atunci șomer de lux vreo doi ani până s-au putut pensiona. Când a cerut mama de la procuratură o dovadă au fost refuzați şi aşa au rămas fără serviciu. Curios este că tata a fost membru corespondent al Academiei Agricole din Italia, unde probabil este şi acum. Aici toată lumea i-a întors spatele", a spus Nicolae Ceaușescu despre tatăl său Ion.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal