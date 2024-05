Nicușor Dan, despre eșecurile din mandatul său: ”Abia am semnat contractul pentru studiu de fezabilitate”

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a vorbit, în direct la Antena 3 CNN, despre realizările și eșecurile din mandatul său, dar și despre procesele în este implicată instituția pe care o conduce.

Potrivit acestuia, un eșec este faptul că nu au fost implementate încă semafoare inteligente.

”Nerealizări sunt lucruri pe care am fi putut să le facem mai repede. De exemplu, semaforizare inteligentă, la care abia am semnat contractul pentru studiu de fezabilitate.

A durat un an, ceea ce nu știam, că nu aveam inventarul celor 500.000 de intersecții. Asta a durat un an, după care am pregătit o documentație de achiziție, am desfășurat o achiziție, a mai durat un an până când s-au depus ofertele și le-am evaluat, iar după aceea au început contestațiile, a mai durat un an în instanță și toate astea, după care a venit ordonanța guvernului și nu ne-a lăsat să semnăm contractul, după care n-am avut buget și abia acum în aprilie am semnat contractul pentru studiile de fezabilitate.

Studiile de fezabilitate au etape și după fiecare etapă mai trebuie să luăm în calcul un an și jumătate.

Deci, cu totul, 500 de intersecții conectate cu camere care iau informații în timp real conectate cu un server, probabil că în trei ani-trei ani și jumătate de acum încolo o să le avem”, a explicat Nicușor Dan

Primarul general al Capitalei a vorbit și despre procesele în care este implicată Primăria Capitalei.

”Cam 5.000 de procese noi pe an, pe diferite teme: pe dreptul proprietății, pe amenzi, pe așa-numitele uzucapiuri, pe fel de fel.

Procese noi pe an, în sensul că sunt din cele care au început în 2022. Pe rol, păi dacă sunt 5.000 pe an, probabil că pe rol sunt între 10.000-15.000.

Poate să fie 10 milioane, poate să fie 20 de milioane de lei pe an. Trebuie să înțelegeți că, între aceste 10.000-15.000 de procese, sunt unele care au mize uriașe.

De exemplu, litigii în care un proprietar solicită o despăgubire pentru că terenul lui e în spațiu verde, un litigiu ca ăsta poate să aibă o miză de 50 de milioane euro.

Un litigiu în care un dezvoltator e nemulțumit că nu-i dăm o autorizație, un litigiu ca ăsta poate să aibă o miză de 4, 5, 10 milioane de euro și atunci e logic să avem avocați care să ne reprezinte”, a mai explicat Nicușor Dan, în cadrul emisiunii Sinteza Zilei.