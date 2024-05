Nicuşor Dan explică datoriile adunate de Primăria Capitalei: "Doar Ceauşescu n-a avut datorii"

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, a explicat la Antena 3 CNN datoriile adunate de Primăria Capitalei. "Eu nu am spus niciodată că Primăria Capitalei nu are datorii. Doar Ceauşescu n-a avut datorii", a spus el.

Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Sebastian Burduja, a susţinut, joi, că în timpul mandatului primarului general Nicuşor Dan datoria primăriei a crescut cu jumătate de miliard de lei, menţionând că acesta a minţit când a spus că a scos instituţia din faliment.

"Dacă în 2020, veniturile - ce a încasat primăria - sunt 3,7 miliarde lei, observăm o creştere în special în 2022 şi în 2023, când avem 6,4 miliarde lei venituri proprii şi în total peste 7 miliarde de lei.

Asta înseamnă o creştere de aproape de la simplu la dublu. Deci, Nicuşor pe mandatul lui a avut mult mai mulţi bani în primărie cu aproape 3 miliarde lei în plus", a afirmat Burduja, într-o conferinţă de presă organizată în faţa Primăriei Capitalei.

El a adăugat că în mandatul lui Nicuşor Dan a crescut datoria Primăriei pe termen lung.



"Am auzit de n ori, până ni s-a făcut acru în gură tuturor, că a scos primăria din faliment. Nimic mai fals. Nicuşor minte şi îmi pare rău s-o spun şi s-o constatăm cu toţii", a mai susţinut Burduja.

Nicuşor Dan a explicat joi seară, la Antena 3 CNN, că pe mandatul său a avut mult mai mulţi bani în primărie.

"Într-adevăr, banii pe care noi i-am primit au fost mai mulți. Asta din cauza inflației. Deci noi am avut o inflație. Banii pe care noi îi primim sunt bani din impozitele pe salarii ale bucureștenilor. Și atunci logic că a venit inflația, au crescut salariile, au crescut taxele și banii pe care noi îi primim sunt mai mulți.

Pe de altă parte, prețurile pe care noi le plătim la motorina pentru autobuze, subvenția, la curentul electric pentru tramvaie, la gazul metan sau, în fine, apa caldă pe care o cumpărăm de la Elcen au crescut de asemenea. Deci nu e o problemă că noi am primit mai mulți bani(...). Să zicem că banii pe care noi i-am primit au fost cu 60%, în lei, mai mulți decât banii pe care i-a avut fosta administrația. Dar dacă ne uităm la banii pe care noi i-am plătit efectiv pe termie, pe lucrările de infrastructură, pe subvenția la transportul public, o să vedeți că creșterea e de 150% - 200% chiar. Deci am plătit mult mai mult pe chestiunile esențiale raportat la banii pe care i-am avut", a spus primarul.

Întrebat care este situaţia cu datoriile Primăriei, Nicuşor Dan a precizat la Antena 3 CNN că nu a spus niciodată că Primăria Capitalei nu are datorii.

"Doar Ceauşescu n-a avut datorii. În rest toată lumea are datorii și e bine să aibă ca să pui banii în dezvoltare. Eu am spus că Primăria Capitalei nu mai are datorii curente. Adică ...cum erau acele 165 de milioane către firma care ne-a făcut autobuzele", a precizat Nicuşor Dan.

"Datoriile în ansamblul lor sunt un fenomen normal, adică în 2005 s-a făcut un credit de 500 de milioane de euro din care s-au cumpărat autobuzele Mercedes, multe dintre ele încă circulă. Acea datorie a fost rostogolită, rostogolită și noi am rostogolit-o, iar ea e parte din acei 5,8 miliarde lei și toate împrumuturile pe care le-am făcut de-a lungul timpului, numai că ele sunt eșalonate, trebuie să plătim în fiecare lună.

Avem un calendar, în unele luni plătim 15 milioane de lei, în alte luni 3 milioane de lei", a mai explicat primarul.