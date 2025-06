Liderul PSD care cere „taxa de solidaritate”, cu o mașină de 100.000 euro la negocieri. După ce s-a aflat, a spus ca va merge cu taxiul

Fostul ministru al Finanțelor, Adrian Câciu. Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Fostul minsitru al Finanțelor, Adrian Câciu, reprezentantul PSD la negocierile pentru măsurile de austeritate și cel care a propus taxa de solidaritate pentru acoperirea găurii bugetare, conduce o mașină de lux, de peste 100.000 de euro, potrivit Snoop.ro. Aceasta ar aparține firmei fostei soții. După dezvăluiri, Câciu a transmis pentru Antena 3 CNN că a returnat mașina și că va merge „cu taxiul”.

„Am închiriat-o de câteva zile de la o firmă privată, de la un cunoscut pe care îl am și care nu are relații statul român, nimic de genul acesta”, a declarat inițial Adrian Câciu, pentru Snoop.

Conform surselor Snoop, mașina, Mercedes GLE 450, aparține companiei Pandorama Elite SRL, care este firma fostei soții a lui Câciu. Potrivit termene.ro, este o companie care se ocupă de „activități de consultanță pentru afaceri și management”.

Firma are o cifră de afaceri mai mică de 50.000 de euro pe anul 2024 și un profit de 14.000 euro. În total, de la fondare (21 decembrie 2021), cifra de afaceri însumată trece de 200.000 euro, iar profitul însumat este undeva la 170.000 euro. Are zero angajați.

Compania are două acționare, amândouă angajate la stat, conform declarațiilor din 2024: Mihaela Panduru (49% din acțiuni) și Adriana-Daniela Panduru (51%).

Dacă Adriana-Daniela Panduru a depus ultima declarație de avere, în 2024, din funcția de consilier juridic la Agenția Domeniilor Statului (ADS), Mihaela Panduru este auditor intern la Autoritatea pentru Supraveghere Financiară (ASF).

„Mașina a fost returnată și voi merge cu taxiul până o să îmi iau o mașină în leasing”, a transmis joi, Adrian Câciu, pentru Antena 3 CNN.

Adrian Câciu este deputat de Dolj, fost ministru al Finanțelor, și cel care a propus o „taxă de solidaritate” care s-ar aplica veniturilor mai mari de 10.000 de lei lunar.