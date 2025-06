Cum a trăit prăbușirea singurul supraviețuitor din zborul Air India 171: „Luminile au început să pâlpâie, avionul părea blocat în aer”

Vishwashkumar Ramesh este singurul supraviețuitor al tragediei aviatice din India. Foto: Profimedia Images

Singurul supraviețuitor al accidentului aviatic Air India de joi a declarat că a reușit să scape din epavă printr-o gaură din fuselaj, scrie BBC, care publică mărturiile lui Vishwashkumar Ramesh. Între timp, autoritățile indiene anunță că au recuperat una dintre cutiile negre ale avionului Boeing 787.

„Am reușit să mă desfac, mi-am folosit piciorul ca să trec prin deschizătură și am ieșit târât afară”, a declarat Vishwashkumar Ramesh pentru presa de stat indiană DD News.

Ramesh, în vârstă de 40 de ani, se afla pe locul 11A în zborul Boeing 787 cu destinația Londra, când acesta s-a prăbușit la scurt timp după decolarea din Ahmedabad, vestul Indiei, joi.

Air India a anunțat că toți ceilalți pasageri și membri ai echipajului au fost uciși - 169 de cetățeni indieni și 52 de cetățeni britanici. Până în prezent, au fost recuperate peste 200 de cadavre, deși nu este clar câți erau pasageri și câte victime erau la sol.

Vorbind de pe patul său de spital, Ramesh a spus că luminile din interiorul aeronavei „au început să pâlpâie” la câteva momente după decolare.

În cinci până la zece secunde, a simțit ca și cum avionul era „blocat în aer”, a spus el.

„Luminile au început să pâlpâie în verde și alb... s-a izbit brusc de o clădire și a explodat.”

Avionul Boeing 787-8 Dreamliner s-a prăbușit într-o clădire folosită ca locuință pentru medicii de la Colegiul Medical Byramjee Jeejeebhoy și Spitalul Civil.

Ramesh, din Leicester, a declarat că secțiunea în care se afla a aterizat aproape de pământ și nu a intrat în contact cu clădirea.

„Când s-a spart ușa și am văzut că mai era loc, am încercat să ies de acolo și am reușit”, spune acesta.

„Nimeni nu putea ieși pe partea opusă, care era spre zid, pentru că acolo s-a prăbușit.”

Cauza accidentului nu este încă cunoscută. Oficialii spun că o cutie neagră a fost recuperată de la locul accidentului, potrivit agențiilor de știri, care vor putea oferi informații suplimentare anchetatorilor.

O înregistrare video distribuită pe rețelele sociale îl arată pe Ramesh mergând spre o ambulanță, cu fum în fundal.

El a declarat pentru postul de radio indian că nu-i vine să creadă că a ieșit viu din epavă.

„Am văzut oameni murind chiar în fața ochilor mei - stewardesele și două persoane pe care le-am văzut lângă mine”, a spus el.

„Pentru o clipă, am simțit că și eu voi muri, dar când am deschis ochii și m-am uitat în jur, mi-am dat seama că sunt în viață.”

„Încă nu-mi vine să cred cum am supraviețuit. Am ieșit dintre dărâmături.”

Dr. Dhaval Gameti, care l-a tratat pe Ramesh, a declarat că acesta era „dezorientat, cu multiple răni pe tot corpul”, dar că pare să fie „în afara oricărui pericol”.

Vineri dimineață, prim-ministrul indian Narendra Modi a vizitat locul accidentului înainte de a se îndrepta spre spital pentru a se întâlni cu răniții, inclusiv cu Ramesh, și cu familiile victimelor.

Un purtător de cuvânt de la Downing Street a declarat că Ministerul de Externe a fost „în contact cu Ramesh în această dimineață pentru a-i oferi sprijin consular”.

Fratele lui Ramesh, Ajay, se afla și el la bordul avionului.

Vărul lor, Hiren Kantilal, a spus că au fost în India timp de câteva luni în vacanță.

El a spus că familia a vorbit cu Ramesh vineri dimineață, adăugând că acesta putea merge și vorbi „corect” cu ei.

Vishwashkumar Ramesh, un om de afaceri născut în India, dar care locuiește în Regatul Unit din 2003, are o soție și un fiu în vârstă de patru ani.