O întârziere de 10 minute i-a salvat viața: povestea femeii care a ratat zborul Air India care s-a prăbușit

Bhoomi Chauhan a scăpat cu viață pentru că a rămas blocată în trafic Foto: captură video ANI/ NDTV/ X

Bhoomi Chauhan, o femeie din India care trebuia să se îmbarce în zborul Air India 171 cu destinația Londra, a scăpat cu viață pentru că a rămas blocată în trafic și a pierdut avionul. Aeronava s-a prăbușit la scurt timp după decolare, provocând moartea a 241 de persoane. „Tocmai ieșeam din aeroport când am aflat că avionul se prăbușise”, a povestit Bhoomi pentru agenția de știri ANI, citată de NDTV, vizibil marcată de tragedia pe care a evitat-o la limită.

Zborul Air India 171 s-a prăbușit la câteva secunde după decolarea de pe Aeroportul Internațional Sardar Vallabhbhai Patel, în jurul orei locale 13:30. Dintre cei 242 de pasageri și membri ai echipajului aflați la bord, doar unul a supraviețuit. A fost unul dintre cele mai grave dezastre aeriene din ultima perioadă.

„Mă pregăteam să ies din aeroport când am aflat despre accident. Am început să tremur. Picioarele îmi cedau. Am fost pur și simplu năucită, pentru o vreme îndelungată”, a povestit Bhoomi, după ce a scăpat de zborul sortit tragediei.

Ea se întorcea la Londra după o vacanță în India, prima după doi ani. Zborul era programat să decoleze la ora locală 13:10. „Procedura de îmbarcare se încheiase la 12:10, iar eu am ajuns la 12:20. Am ajuns la poarta de check-in și i-am rugat să mă lase să urc. Le-am spus că voi finaliza rapid toate formalitățile, dar nu m-au lăsat să merg”, a spus ea.

„Am întârziat pentru că am fost blocată în trafic. Eram foarte supărată când nu m-au lăsat să mă îmbarc. Tocmai ieșeam din aeroport când am aflat că avionul se prăbușise. Ganpati, zeul meu, m-a salvat”, a adăugat Bhoomi.

Mama ei a povestit că Bhoomi și-a lăsat copilul acasă și că trebuia să zboare singură. „Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a protejat fata. Și-a lăsat copilul cu mine, și doar datorită binecuvântării lui Dumnezeu ea este astăzi cu noi. Prin harul lui Dumnezeu, ea s-a întors la noi în siguranță”, a spus femeia.

Un singur supraviețuitor

Singurul supraviețuitor al tragediei a fost Vishwash Kumar Ramesh, un britanico-indian în vârstă de 40 de ani. Ceilalți — 239 de pasageri, doi piloți și 10 membri ai echipajului — au murit în accident.

„La 30 de secunde după decolare s-a auzit un zgomot puternic și apoi avionul s-a prăbușit. Totul s-a petrecut atât de repede”, a declarat Ramesh pentru Hindustan Times.

Rudele au povestit că bărbatul le-a spus că „nu are nicio idee” cum a reușit să scape din avionul care a luat foc, semn al traumei severe trăite.

Autoritățile au precizat că aeronava a pierdut altitudine la scurt timp după decolare, în jurul orei locale 13:30, și s-a prăbușit peste locuințele medicilor de la Colegiul Medical BJ, în zona Meghaninagar. În urma prăbușirii a izbucnit un incendiu uriaș care a trimis nori groși de fum negru în aer.

Pilotul emisese un apel „Mayday”, semnalând o urgență totală imediat după decolare, a declarat Controlul Traficului Aerian din Ahmedabad.

Experții în aviație au sugerat că, pe baza imaginilor disponibile, pierderea tracțiunii ambelor motoare și impactul cu o pasăre ar putea fi printre cauzele probabile. Imaginile de la locul prăbușirii au arătat cum erau recuperate cadavrele, iar răniții, mulți cu arsuri, erau transportați la spitalul civil din apropiere.

Guvernul central a format o comisie la nivel înalt pentru a ancheta accidentul, a anunțat ministrul aviației civile al Uniunii, Ram Mohan Naidu.