Prefectul de Mureş acuză că nu a fost anunţat de Prefectura Harghita şi Salrom despre valul de salinitate de pe Târnava Mică

Firma adusă de Salrom a dărâmat digurile ridicate la Praid, cerute de experiţi. Sursa foto: Facebook /@Barabási Antal-Szabolcs & Tibor Hartel

Prefectul judeţului Mureş, Barabási Antal-Szabolcs, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că nu a primit nicio informare oficială din partea autorităţilor din judeţul Harghita sau de la Salrom cu privire la incidentul care a dus în ultimele două zile la creşterea salinităţii din apa râului Târnava Mică şi închiderea uzinelor de apă de la Fântânele şi Târnăveni, potrivit Agerpres.

"Ieri am cerut o informare din partea Prefecturii judeţului Harghita să ne informeze cu tot ce s-a întâmplat până astăzi în judeţul Harghita la Salina Praid. Sincer să vă spun, nu am primit nici de la Salrom, nici de la nimeni, nicio informare oficială despre incident şi despre ce s-a întâmplat la mină. Ceea ce vedem astăzi este faptul că a crescut foarte tare salinitatea în Târnava Mică în ceea ce priveşte judeţul Mureş şi asta mă doare cel mai mult (...) Informaţie oficială în scris nu am primit nimic despre, hai să zicem, catastrofa sau ce s-a întâmplat la mina de la Praid", a anunţat prefectul judeţului Mureş, Barabási Antal-Szabolcs.

Între timp, uzina de apă din Târnăveni a fost oprită, vineri dimineaţă, la ora 07:00, iar rezervoarele de reţea s-au golit după câteva ore, astfel încât comunele din jur ar mai putea avea apă până sâmbătă, după care oamenii vor rămâne fără apă la robinete. Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor al României, Mircea Fechet, a vorbit într-un interviu oferit joi seara la Antena 3 CNN despre dezastrul de pe râul Târnava Mică. În timpul declaraţiilor, el a precizat că autorităţile din Ungaria vor fi notificate despre nivelul mare de salinitate, despre care s-a spus că va ajunge în cursul zilei de vineri şi în apele râului Mureşului, inclusiv în ţara vecină.

› Vezi galeria foto ‹

La captarea de la Fântânele situaţia pare mai bună, deocamdată, în sensul că populaţia ar mai putea avea apă şi sâmbătă.

"Valul de salinitate a ajuns azi dimineaţă, pe la orele 6:00, la nivelul captării din Târnăveni. La ora 7:00, în dimineaţa aceasta, am oprit uzina de apă din Târnăveni. Din acest moment, după vreo trei-patru ore deja în Târnăveni stocurile, ce erau în rezervoare, erau epuizate. În momentul de faţă, municipiul Târnăveni este fără apă în reţea. Cât priveşte UAT-urile din jur, acolo situaţia e puţin mai bună. Având rezervoarele proprii, încă o să mai reziste în ziua aceasta şi poate şi mâine (...). Cât priveşte uzina din Fântânele, faţă de ieri, din rezervele de apă brută încă în curtea uzinei de apă încă funcţionăm şi am început din dimineaţa aceasta să mai alimentăm cu cisterne direct rezervorul de unde se pompează în reţea. Încercăm la Fântânele să mai câştigăm timp, poate ziua de mâine şi poimâine încă putem. Putem merge cu uzina funcţional în acest moment (...). Încercăm să găsim soluţii foarte urgente în ceea ce priveşte măcar pe Fântânele şi pe Târnăveni (...). Încercăm cu ajutorul celor de la ISU, care ne-au mai ajutat cu cisterne să încercăm să facem faţă la încărcarea rezervoarelor amplasate pentru apă potabilă. În afară de cele de apă potabilă, după ce am înţeles, mai sunt şi amplasate de către primărie rezervoare pentru apă menajeră ce vor fi alimentate cu alte maşini", a declarat directorul Aquaserv Mureş, Sipos Levente, într-o conferinţă de presă.

Într-o postare făcută pe contul său oficial de Facebook, prefectul judeţului Mureş a făcut următoarele precizări: "Începând cu data de astăzi, comuna Suplac a fost inclusă în zona de distribuție a apei, cu sprijinul ISU «Horea» Mureș.

Apa NU este potabilă.

Poate fi folosită pentru uz menajer și pentru adăparea animalelor.

Este strict interzisă utilizarea apei pentru irigarea culturilor!

Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru colaborare!".

Directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor (SGA) Mureş, Ovidiu Ianculescu, a explicat că după creşterea salinităţii apei s-au suplimentat golirile din barajele cu apă dulce, care ar putea duce la o diluţie a salinităţii pe cursurile de apă.

"Partea de Praid a cursului de apă este administrată de către ABA Mureş, prin SGA Mureş. Este cunoscută cauza acestei situaţii prin care trece şi judeţul Mureş şi probabil se va perpetua şi pe raza celorlalte judeţe până la ieşirea din ţară a râului Mureş. Au fost cauze şi naturale, şi cauze umane. Este o anchetă în curs care va stabili exact cine este vinovat de tot ceea ce s-a întâmplat acolo. Ce pot să vă spun din partea ABA Mureş, se monitorizează de foarte mult timp, atât cantitativ, cât şi calitativ, cursurile de apă, în speţă pârâul Corund, care produce această catastrofă cu repercursiuni asupra cursului principal în care se varsă râul Târnava Mică. Monitorizăm din oră în oră indicatorul conductivitate pe pârâul Corund în amonte de confluenţa cu râul Târnava Mică şi imediat în aval de această confluenţă, pe Târnava Mică şi în multe alte secţiuni, până la ieşirea din din ţară. Am avut un vârf al acestui indicator ieri noapte, la ora 2:00, valoare extrem de mare, din păcate", a spus Ovidiu Ianculescu.

Directorul SGA Mureş a arătat că nivelul sării din Târnava Mică scade sau creşte în funcţie de ceea ce se întâmplă pe şantierul de la Praid, unde se înregistrează fluctuaţii din cauza unor prăbuşiri ale plafonului minei.

"În funcţie de ce lucrări au loc acolo, în funcţie de alte cauze naturale - prăbuşiri, mici prăbuşiri sau în ultima perioadă mai mari - au loc fluctuaţii de nivel pe râul Corund. Dacă în amonte de masivul de sare avem un debit constant, în aval de masivul de sare constatăm fluctuaţii de trei-patru centimetri, o dată la două ore (...). Nu ştim cât timp va mai dura această situaţie în momentul de faţă. Colegii mei, din ce au reuşit să afle, ca şi mortalitate piscicolă preponderent este între Sărăţeni şi Sângeorgiu de Pădure, sunt undeva la 50 kilograme de peşti care au fost identificaţi până acum. La început mor peştii mici, după care s-ar putea să fie şi exemplare mai mari care n-au reuşit să migreze spre aval", a subliniat directorul SGA Mureş.

Membrii CJSU Mureş au menţionat că se vor instala plase pentru colectarea peştilor morţi şi a atras atenţia populaţiei că este interzis consumul acestor peşti, fiindcă pot cauza grave probleme de sănătate.

Inspectorul şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) "Horea" al judeţului Mureş, general de brigadă Călin Handrea, a arătat că ISU furnizează apa potabilă şi menajeră în bazinele care sunt deja amplasate, în zonele afectate, după ce s-a solicitat sprijin din alte judeţe.

"Pentru asta am solicitat sprijin de la nivel naţional şi au venit în sprijin două autospeciale de câte 30.000 litri de la ISU Timiş, asta pentru apă potabilă, o autospecială de 10.000 litri tot de apă potabilă, de la ISU Bucureşti-Ilfov şi mai avem încă cinci autospeciale pentru apă menajeră din judeţele Sălaj, Sibiu, Bihor, Maramureş, respectiv trei din Mureş. Deci ar fi trei de apă potabilă şi încă opt de apă menajeră. Astăzi am solicitat suplimentarea acestor autospeciale şi vor mai veni încă trei, tot pentru apă menajeră din Braşov, Neamţ şi Suceava, dacă se va mai impune. Solicităm sprijin şi de la alte inspectorate de la nivel naţional. Deocamdată, nevoile care au fost adresate către noi au fost satisfăcute până în acest moment. În continuare, credem noi, vom reuşi să facem faţă cerinţelor. De asemenea, lucrăm acum la o hartă interactivă şi se va găsi inclusiv pe Google Maps, astfel încât oamenii să cunoască exact locaţia în care se află acele bazine", a precizat şeful ISU Mureş.

ISU Mureş a extins furnizarea apei şi în comuna Suplac, care nu face parte dintre UAT-urile în care a fost declarată starea de alertă la începutul acestei luni.

Prefectul judeţului Mureş, Barabási Antal-Szabolcs, anunţase miercuri, într-o conferinţă de presă, că apa din râul Târnava Mică poate fi folosită pentru adăparea animalelor în cele 16 localităţi aflate în stare de alertă, în urma testelor efectuate şi a parametrilor comunicaţi de ANSVSA.

Ulterior, miercuri seară, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Mureş a organizat o şedinţă de urgenţă, după ce ultimele măsurători ale concentraţiei de sare din râul Târnava Mică au indicat valori "înzecite", generate de infiltraţiile masive din zona Salinei Praid, iar populaţia din cele 16 localităţi deservite de staţiile de pompare din Fântânele şi Târnăveni a fost îndemnată să îşi asigure o rezervă de apă, existând riscul iminent de oprire a uzinelor de apă.

Autorităţile au comunicat, joi, şi că apa din reţeaua publică şi din sursele actuale nu mai este considerată adecvată pentru adăparea animalelor, fapt pentru care, începând de joi, au fost reluate transporturile de apă pentru animale cu autospecialele din dotarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Horea" Mureş.