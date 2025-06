Scene de groază într-un avion Air India, la o zi de la tragedia aviatică. Piloţii au aterizat de urgenţă după o ameninţare cu bombă

Un avion al companiei Air India a făcut vineri aterizare de urgenţă pe insula turistică thailandeză Phuket din cauza unei ameninţări cu bombă, informează Xinhua, conform Agerpres. Aeronava şi-a reluat drumul spre New Delhi în cursul după-amiezii, după ce la bordul său nu au fost găsite dispozitive suspecte, au precizat autorităţile aeroportuare din Phuket.

Cursa AI 379 cu 156 de pasageri şi opt membri ai echipajului la bord tocmai decolase din Phuket când a trebuit să revină pe aeroport pentru că la toaletă a fost găsit un bilet cu o presupusă ameninţare cu bombă. O echipă de securitate din care au făcut parte şi genişti a verificat riguros aparatul, fără a găsi explozibili sau obiecte suspecte.

Companiile aeriene şi aeroporturile indiene au fost inundate anul trecut cu ameninţări false cu bombă, fiind primite aproape 1000 de mesaje şi apeluri false, de aproape zece ori mai multe decât în 2023, menţionează Reuters, potrivit sursei citate.

Incidentul vine la doar o zi după ce un alt avion al companiei Air India, un Boeing 787-8 Dreamliner, s-a prăbuşit la la mai puţin de un minut după ce a decolat de pe una dintre pistele Aeroportului din oraşul Ahmedabad. În cursul serii de joi a fost făcută publică secvența completă, de la decolare și până la prăbușire, ale zborului Air India 171, surprinsă de camerele de supraveghere. Aeronava s-a ridicat doar 200 de metri în aer înainte de a se prăbuși. Atenție, în clipul de mai jos sunt imagini care vă pot afecta emoțional!

The full sequence from take-off to crash—final moments of Air India 171 captured on CCTV. Clear catastrophic lack of lift just seconds after liftoff. pic.twitter.com/l6UAzZ3wtJ