Om de afaceri român, detalii despre femeia care a pătruns cu o armă în Turnul Trump din Chicago

Un om de afaceri român care locuiește în turnul Trump din Chicago a vorbit la Sinteza Zilei despre femeia care a intrat cu o armă cu lunetă şi o mască de gaze în hotel.

"Este vorba despre o doamnă care a venit în față la hotel, a dat mașina la valet să o parcheze și s-a dus în spate la mașină din banchetă, și-a luat o pușcă de calibru mai mare și și-a pus o mască de gaz pe față și a intrat în hotel.

Apoi s-a urcat într-un lift și de acolo a dispărut până au localizat-o membrii de la SWAT Team Chicago Police. Au localizat într-o cameră la etajul 27.

în momentul în care și-a pus o mască de gaze poate a făcut acest lucru știind că poliția în situații de felul acesta VO vor utiliza gaze lacrimogene?

De obicei o persoanele care pot să fac lucrul ăsta și care au venit pregătiți cu o mască de caz, avem intenția să facă mai multe lucruri sau să meargă mai departe.

Acuma se încearcă negocierile cu ea, după câte am aflat, au sunat-o de câteva ori în cameră și ea le tot închide telefonul, nu vrea să vorbească cu ei și probabil vor ajunge la situația că vor intra în cameră cât de curând.

E totul blocat, toţi clienții din hotel sunt blocați în camere. Am înțeles că pușca este neagră de calibru mare, cu lunetă. Deci doamna a venit puțin pregătită. Nu știu ce intenții are, dar are un cazier amplu.

Probabil că după ce o vor convinge să se predea se vor afla de fapt motivele adevărate", a spus Onisim Dorneanu, acționar şi locuitor Trump Tower Chicago, în emisiunea Sinteza Zilei de la Antena 3 CNN.