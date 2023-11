Pensii mai mari cu 40% pentru 3 milioane de pensionari. Ministrul Muncii anunță noua formulă de calcul

Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, a vorbit în exclusivitate la Antena 3 CNN, despre creșterea pensiilor cu 40%, care va avea loc începând cu luna ianuarie 2024.

Întrebată de către Mihai Gâdea dacă vor fi creșteri ale pensiilor de 40%, Simona Bucura-Oprescu a spus:

"Da, vom avea o creștere media raportată la noiembrie 2023, deci noiembrie 2024 în raport cu noiembrie 2023. O creștere medie de 40% a pensiilor", a spus ministrul Muncii.

Întrebată de ce acest lucru s-ar întâmpla într-un moment dificil economic pentru țara noastră, Simona Bucura-Oprescu a spus:

Fiindcă respectăm munca și în noua lege a pensiilor, venim cu două principii de bază: Primul și cel mai important este acela că la muncă egală, este important să avem pensii egale. Cel de-al doilea principiu, este respectarea cotributivității.

Prin noua lege a pensiilor încercăm să arătam că și în România se poate și că se poate și fără inechități.

Din păcate avem pensionari care au ieșit la pensie în perioade diferite, dar care au avut aceeași muncă, același parcurs profesional similar.

Avem femei și bărbați în aceleași condiții, au pensii diferite. Nu în ultimul rând, avem pensionarii care beneficiază de indemnizația minimă socială, din păcate sunt situații foarte disproporționate.

Este important ca fiecare dintre noi să simțim că suntem respectați.

Vreau să precizez că suntem primul guvern care majorează pensiile de două ori. Echipa premierului Marcel Ciolacu a făcut eforturi în această perioadă pentru a găsi soluții fiindcă asta este ce își doresc românii.

Prima, este ceea ce este prevăzut în lege ca mecanism anual, aceasta va fi aplicată în fiecare an începând cu 1 ianuarie.

Mecanismul este elvețian care spune că pensia românului va crește în fiecare an cu inflația medie anuală plus 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut.

Ceea ce înseamnă că românii vor avea un mecanism exact, dincolo de cum ar putea fi interpretată de cineva această lege.

Perioadele necontributive sunt perioade care ne aduc punctaj, dar care nu sunt luate în calcul pentru calculul stagiului minim de cotizare, cel de 15 ani.

Perioadele de asimilare sunt: Facultate, Armată, Somaj și perioadele de concediu medical.

La calculul pensiilor vom ține cont de valoarea totală a punctelor de pensie. Este formată din punctele contributive și punctele necontributive asimilate.

Prin exemplu, dacă eu lucrez peste 25 de ani, pentru perioada pe care o desfășor după 25 de ani, obțin 0,5 puncte pe an, mai mult pentru fiecare an lucrat. Pentru perioada între 30 și 35 de ani, 0,75 de puncte. Peste 35 de ani, 1 punct pe an.

În felul acesta pensiile românilor vor crește în funcție de stabilitatea în muncă.

Formula de calcul pentru pensie:

Totalul punctelor acumulate (puncte contributivitate, puncte necontributivitate, puncte de stabilitate) se înmulțește cu Valorea punctului de referință (acesta este 71 de lei în prezent, iar începând cu 1 ianuarie va fi 81 de lei) și obținem valoarea pensiei", a spus ministrul Muncii, la Antena 3 CNN.