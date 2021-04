Povestea unuia dintre pacienții evacuați din Spitalul Foișor: Atât de mari erau durerile încât am cerut să mor. M-a dat pe ușă afară

"Am fost operat joi la ora 10:00, am stat noaptea la Terapie Intensivă, unde mi s-au administrat calmante, nu mai puteam de durere. Și urma ca a doua zi dimineață să îmi dea alt calmant, mai puternic. Nu mi l-au mai dat, că m-au trimis în salon. La ora 10:30 mi s-a pus în pat hârtia, ieșirea. Și am rămas stupefiat. "De ce mă dați afară?"/" E ordin de sus, trebuie să plecați."

Eu am avut mușchii rupți, s-au cusut mușchii. Cusăturile astea au creat niște dureri înfiorătoare, încât noaptea am cerut eutanasierea. Am cerut moartea. Important e că trebuia a două zi să-mi facă din nou ceva să scap de durere. N-au făcut.

A venit cineva și a zis "trebuie să plece imediat". A oprit perfuzia la jumate, m-a dat la o parte. M-au pus să stau cuminte în pat, până vine nevasta-mea. Când a venit nevasta-mea nu mi-au mai dat voie să ies afară, că erau ziariști afară. Și le-am spus că evadez. Și puțin amețit cum eram, am coborât în viteză jos, m-a luat nevasta-mea și m-a dus la taxi. Asta era în jur de ora 13:30-14:00.

Eu când am ieșit de la Terapie Intensivă trebuia să mai stau măcar două zile, ca să îmi ia din dureri."

Întrebat dacă ministrul Voiculescu l-a sunat să își ceară scuze, Dumitru Bădița a spus că nu a fost sunat de nimeni.

"Eu spun realitatea pură. Am fost umilit pentru că nu am fost tratat cum trebuie până la capăt. Nu mi-au dat calmante."

