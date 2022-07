Povestea emoţionantă a unei tinere în scaun cu rotile care are nevoie de ajutor: "Vreau să trăiesc, să pot merge din nou"

"Numele meu este Lichi Andreea Alexandra și am 21 de ani. Dintotdeauna am fost atrasă de cunoaștere și de lucrurile care să mă țină activă și să transmită emoție. Am început la 7 ani să fac dansuri moderne, iar mai târziu am continuat cu dansurile populare.

Aveam planuri, idealuri, speram să văd Parisul și scenele lui, însă într-o secundă viața mea s-a schimbat. Un accident rutier m-a adus într-o altă realitate a vieții, total diferită de ideile și percepțiile mele despre lume.

Parcă a fost ieri. Încă simt panica și mirosul benzinei ce se scurgea din mașină și nici acum nu știu ce mă apăsa mai tare durerea fizică, spaima că nu puteam să respir singură sau disperarea că nu puteam mișca decât ochii.

Eram la capătul puterilor. Nu înțelegeam de ce tocmai eu trec printr-o astfel de experiență și ce au făcut să merit asta. Medicii spuneau că voi muri, dar eu nu știam asta. Eu doar așteptam să-mi revin și să plec acasă, să dansez și să alerg. Însă cu fiecare zi ce trecea îmi era tot mai rău. Eram total dependentă de niște aparate și de alți oameni", spune Andreea Lichi, studentă la psihologie în ultimul an şi autoare a cărții „Suflet de porțelan” care are acum nevoie de ajutor pentru a putea merge din nou.

15.000 euro, atât costă șansa de a merge din nou pentru Andreea Lichi

După atâta suferință, pentru Andreea s-a ivit speranța, șansa de a merge din nou! Pe 15 august Andreea este programată la clinica NextStep Orlando Paralysis Recovery Center, din America, acolo unde pot obține și mai multe progrese fizice, însă mai are nevoie de 15.000 de euro.

Întrebată cum a făcut faţă acestei provocări, Andreea a spus:

"Mi-am dorit să și trăiesc, nu doar să exist, pentru că aveam în mine o fărâmă de speranță și îmi doream să nu se termine viața mea. Îmi doream să mă auto-depășesc și cumva să mă reîntorc la viață de dinainte de accident.

Dar pentru că nu s-a putut întâmpla, am început singură să-mi pansez rănile sufletești și să construiesc cărămidă cu cărămidă, să-mi lărgesc fereastra rezilienței.

Pentru că atunci când suntem la pământ sau suntem doborâți de situație, dacă mai avem un strop de speranță, de dorință, de ambiție, noi cu siguranță putem face lucruri minunate, iar singurele limite impuse sunt doar acelea impuse de noi.

Îmi doresc enorm, enorm, enorm de mult să ajung în America și să încep acel program.

Am speranța că măcar îmi voi recâștiga echilibrul trunchiului cât de mult se poate și chiar să ajung să-mi fac singură transferul din scaun în pat și astfel să nu mai depind atât de mult de cei din jurul meu, de părinții mei", a spus Andreea Lichi care dorește să urmeze şi un master în psihologie clinică și psihoterapie, apoi să lucreze într-un spital pentru a ajuta şi alte persoane care au trecut prin același provocări să spună din nou un DA hotărât vieții.

Andreea Lichi poate fi susținută cu donații în conturile.

RO22 BTRL RONC RT04 7320 6001 (RON)

RO69 BTRL EURC RT04 7320 6001 (EURO)

Lichi Andreea Alexandra