Psihologul Gabriel Diaconu clarifică situaţia testelor antigen: "Campania de comunicare a autorităţilor ar trebui centrată pe sprijinirea familiei"

În timp ce la nivelul autorităților există un scandal în privinţa folosirii testelor rapide în şcoli, psihologul Gabi Diaconu subliniază importanța revenirii copiilor în unităţile de învăţământ şi eliberarea părinților de presiunea de a sta acasă fără un loc de muncă stabil.

Resticţiile nu sunt o soluţie

"Prin urmare această motivație cu privire la metodologie că nu ating nu ştiu ce grad este tembelă. Un om care face epidemiologie o să îţi spună că nu contează găurile de la plasă când ai de prins un pește atât de mare ca pandemia. Contează ca plasa să fie suficient de întinsă. Prin urmare, o campanie care să surprindă mari populaţii de oameni ar avea beneficiul de a controla mai bine decât restricțiile progresia.

Campania de comunicare a autorităţilor trebuie centrată pe sprijinirea familiei

Ştim de mai bine de un an că reușim să surprindem din zece cazuri de COVID-19 prin testare mai puţin de două. Ştim că oamenii evită să stea acasă pe măsuri de izolare, nu se pot duce la lucru, stau cu copii, nu au cu cine lăsa copiii, este groaznic.

Drept urmare, cum gândesc părinţii? Păi, dacă eu îmi las copilul la şcoală şi copilul meu este testat fals, pozitiv nu contează, înseamnă că mă pui pe mine să stau acasă. Nu mai vreau să stau acasă. Campania de comunicare a autorităţilor în momentul de faţă ar trebui, dar nu e, centrată pe sprijinirea familiei, încât familia să îşi retrimită copilul la şcoală.

În primăvara lui 2020 nu aveam teste ca să îi testăm pe copii, acum le avem

Le-am spus ca psiholog sa îşi țină copii acasă să nu le moară bunicii şi a fost corect în primul an de pandemie. În al doilea an de pandemie îmi întorc opinia când zic, lăsați copii să meargă la şcoală, însă adevărul este că de la un punct am cheltuit garoul (aluzie făcută privind pandemie şi restricţii, unde România ca şi pacient are un garou legat de un picior care riscă să fie amputat).

Să ții copii în casă în al doilea an de pandemie devine o problemă pentru sănătatea lor mintală, pentru sănătatea lor educatională. Şi atunci, în primăvara lui 2020 nu aveam testele vieţii ca să îi testăm pe copii, acum le avem" a spus psihologul Gabiriel Diaconu la Antena 3.

