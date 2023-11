"Reţeta italiană" - Metoda prin care au scăpat de justiţie VIP-urile condamnate în dosare grele

În ediția de luni seara a emisiunii Sinteza Zilei a fost prezentată lista fugarilor români ascunși în paradisuri de lux, care le râd în nas anchetatorilor.

Sardinia - perla Italiei și a Europei, insula de Caraibe a bătrânului continent, rămas o destinație exclusivistă pentru orice bogat al planetei, după ce încă din anii '50-'60, mai ales prin Costas Maraldas, Ardignia era cea mai în vogă, cochetă și elegantă destinație preferată de starurile de cinema și cei mai bogați oameni ai planetei.

"The spy who loved me" din mult întrăgita serie James Bond, a fost filmat aici, cu celebrul apartament de la hotelul Cala di vople, dar și una dintre cele mai spectaculoase urmăriri cu mașini.

Tot de aici îi salută pe polițiștii și procurorii români fiul unui celebru milionar care cică este condamnat în România și dat în urmărire pentru executarea pedepsei. Doar că el este foarte liniștit în Italia, în Sardinia, și spune că și autoritățile române știu foarte bine unde se află.

Este vorba despre fiul milionarlui Sever Mureșan, Adrien Stephane Mureșan, milionar și el la rândul lui, dat în urmărire internațională pentru o condamnare de trei ani cu executare, după ce acum doi ani s-a urcat beat la volan și a intrat în 12 mașini pe o stradă din Brașov.

La venirea poliției era agresiv, așa că a fost internat şase zile într-un spital de psihiatrie, mai ales că i s-a găsit și un bilet de adio pe bancheta din spate. Problema a fost că nu era prima abatere.

Prima dată a fost prins băut la volan în 2015, faptă pentru care a primit un an și două luni de închisoare cu suspendare. În 2016, deși încă avea permisul ridicat, a fost prins iar conducând, deci al doilea dosar penal și încă o condamnare.

Exodul marilor corupţi. Cine îi ajută pe fugarii din România să nu ajungă la închisoare

I-au fost contopite pedepsele și a primit în total un an, opt luni și 20 de zile de închisoare cu suspendare, iar pe acest fond a venit scandalul din 14 aprilie 2021. După trei luni de arest preventiv, a fost plasat sub control judiciar. După o perioadă i s-a ridicat interdicția de a părăsi țara, motivând că merge în Franța să își vadă mama bolnavă, dar apoi a mai mers și în Kenya și Tanzania, fiindcă a rezolvat să-i fie ridicate toate restricțiile.

Adrien Stephane Mureșan a povestit pentru Gândul că s-a decis să se stabilească împreună cu familia în Sardinia, unde și-a achiziționat și o vilă frumoasă și este director la o companie de construcții. Acolo l-a prins și condamnarea, de care susține că nu s-a ascuns nicio secundă.

Imediat după emiterea mandatului european de arestare, s-a predat în Sardinia autorităților italiene, care l-au lăsat în libertate. Spune că, raportat la gravitatea faptei comise, cele trei luni de arest sunt mai mult decât suficiente, așa că toată lumea știe unde este, fiindcă ar fi depus și documente la dosar legate de noul domiciliu.

Cu alte cuvinte, poate să stea liniștit, să se relaxeze pe insula preferată de Beyonce, Sir Elton Jon sau Cristian Ronaldo. Poate chiar să o și părăsească, măcar cât timp rămâne în Italia este în siguranță. Şi nu-i ca și cum nu are cu cine să se întrețină. Italia a devenit aproape pământ românesc, inclusiv cu proprietăți de lux ce rivalizează cu ale oricărui alt milionar de pe planetă. Se poate opri la Bari la pizzeria pe care Alina Bica, fosta șefă DIICOT, o are împreună cu noul iubit, şi pe care de asemenea, statul român se chinuie să o extrădeze.

Sau poate merge la Milano, unde trăiește regește fostul acționar de la Dinamo, Dragoș Săvulescu. Marii investitori Săvulescu s-a retras și el în Italia, înaintea condamnării în dosarul cu terenul din Constanța în care a fost acuzat și Radu Mazăre.

Tot în Milano sau în Porto Fino, poate să dea peste liderii clanului Sportivilor, Mircea Nebunu, dar şi el în urmărire generală. Iar dacă vrea o șansă să fie vecin măcar o vreme cu George Clooney, Madona, Familia Versace, Ronaldinio, Sylvester Stalone sau Richard Branson la celebrul Lago di Como poate să-i pună o vorbă bună fostul ministru și celebrul stâlp al grupului de la Cluj, Ioan Rus, care a făcut nunta fiului în decorul mirific al lacului cu Como, într-o vilă emblematică ce apare și în filmul "House of Gucci".

Lista fugarilor ascunşi în paradisuri de lux, care le răd în nas anchetatorilor

Ce trebuie să înțelegem este că mai toți acești grei care au făcut mega averi din contracte cu statul, iar apoi poate că s-au mai extins și în alte domenii, toți și-au asigurat în toți acești ani protecția unor asemenea state prin statutul de investitori, iar grosul averilor oricum îl au în străinătate.

"Miliarde de euro ajung în buzunarele unor șmecheri. Nu voi ceda un inimer. Nu mai poate fi o regulă pentru cei bogați și companiile privilegiate și alta pentru oamenii obișnuiți", a spus Marcel Ciolacu.

"Avem nevoie de fonduri să putem să susținem plata pensiilor și a salariilor. Am avut o discuție pe care am agreat-o și este tranșată la nivelul coaliției împreună cu premierul Marcel Ciolacu, ca toate aceste măsuri să afecteze în vreun fel veniturile populației. Votul de astăzi, privind aprobarea angajării răspunderii, este cel care confirmă decizia, asumarea responsabilității Partidului Național Liberal pentru continuarea guvernării", a spus Nicolae Ciucă.

Până una-alta, înainte să vedem și măsurile concrete, promise, real aplicabile, pentru scoaterea la lumină a marilor averi și a profiturilor uriașe scurse din țară, inclusiv de multinaționale și taxarea acestor supraprofituri.

Cert este că, deocamdată, se cam alege praful și de directivele date până acum. De exemplu, ANAF s-a lăudat, nu mai departe de luna iunie, cu un ordin prin care s-ar fi pornit marea evaluare a averilor de top, respectiv cele de peste 25 de milioane de euro, cu tot cu grupul extins, respectiv soț, soții și rude afini până la gradul al doilea, bunuri mobile, imobile și active financiare.

Până să poate spune cum merge treaba fiscul a venit cu clarificări ulterioare, respectiv că această listă va rămâne secretă din momentul în care ea va fi întocmită, dacă se va reuși vreodată asta. Iar surse din ANAF, respectiv angajați de la mari contribuabili, se plâng presei de presiuni uriașe pe cei care încearcă să facă asemenea controale.

Iar în cazul marilor companii acuză ipocrizie în declarații, fiindcă, susțin sindicaliștii, peste 50% dintre acestea nu au fost controlat nici măcar o singură dată în ultimii cel puțin 10 ani. De cei mai mulți șmecheri, însă nu vor putea nici măcar să se apropie, fiindcă oricum și-au mutat rezidențele fiscale prin alte țări, chiar dacă grosul banilor îl fac aici, în România, după cum au constatat și procurorii din dosarele celebre instrumentate în ultimii ani.

"Reţeta italiană" - Metoda prin care au scăpat de justiţie VIP-urile condamnate în dosare grele

Așa se face că documente și detalii complete despre vile cumpărate pe Coasta de Azur, de exemplu, apar în dosare mega-trâmbițate, gen Microsoft și ANRP, cumpărate din banii de șpagă, iar concret nu s-a întâmplat nimic. Am rămas doar cu informațiile.

Imagini cu fosta șefă DIICOT, Alina Bica servind sau mai bine zis, ajutând la pizzeria din Italia a noului său iubit, apărute când ministrul justiției, Cătălin Predoiu, se plânge că justiția din România îşi tot ia cu tifla-n nas de la cea din Italia și că este bizar că se întâmplă doar în anumite cazuri, nu cu toată lumea.

900 de persoane au fost extrădate din Italia la cererea autoritățile române. Deci, spune ministrul, nu este neapărat o problemă cu legea italiană, ci cu o filieră bine construită și care acționează ca un ceas elvețian în cazul unor personaje cu spate, deci influente. Se predau cam în aceleași locuri, au aceeași avocați, merg cam la aceleași instanțe. În general, sunt trei care funcționează Curtea de Apel de la Bari, folosite cu succes de Alina Bica, omul de afaceri clujean Ioan Bene sau de fostul colonel SRI Daniel Dragomir, devenit celebru odată cu implicarea în dosarul Black Cube.

Altă filieră italiană este la Polonia, exemple celebre de extrădări refuzate fiind Marian Zlotea, fost PDL-ist de frunte și fost președinte ANSVSA, funcție din care și-ar fi presat angajații din subordine să cotizeze la partid. Pentru asta primim și condamnarea din România la opt ani de închisoare, dar și milionarul constănțean cunoscut pentru legăturile strânse cu Radu Mazăre, Sorin Strutinski, condamnat la 10 ani și opt luni în România, obținute în iunie 2021 executarea pedepsei în Italia.

După eliberarea din arest din 2019, Elena Udrea a ales să se întoarcă în România. Alina Bica nu a vrut să riște. S-a zis mai întâi că s-a dus în Spania, dar se pare că totuși a mers direct în Italia. Acolo lucrurile au mers șnur pe o filieră, cum ziceam, gata construită, cu obținut tot ce îți trebuie pentru a avea o slujbă sau afacere în Italia, plus avocați care să demonstreze statutul de investitor sau în rădăcinarea inclusiv legături emoționale.Pentru cine are suficient spate și acces la filieră, orice merge.

Marii fugari şi-au scos milioanele din ţară. Cum sfidează justiţia şi pe români

Glyfada, unul dintre cele mai frumoase cartiere ale Atenei, exact pe malul Mării Egee, considerat o adevărată rivieră a capitalei Greciei. Acolo a fost găsit de polițiști Sorin Oprescu, la patru zile după condamnarea de aproape 11 ani de închisoare din România. În mod evident nu s-a ascuns prea tare și pare că s-a pregătit pentru acest moment. Își făcuse și o firmă cu sediul înregistrat în apartamentul din Glyfada în care stătea fiul său. Asta pe lângă o vilă în Salonic, unde se știa că îi plăcea să își petreacă toate concediile.

S-a dus în instanță cu avocați foarte tari și a obținut respingerea extrădării, la fel cum a reușit și Dragoș Săvulescu atunci când a fost prins în Mykonos. Milionarul Ioan Nicolae, la Salonic și miliardarul Beny Steinmetz, condamnat în dosarul Ferma Băneasa. În cazul său, lovitura a fost totală. Instanța grecească a motivat că în România nu a beneficiat de un proces echitabil, așa că l-a lăsat complet liber.

O altă condamnată din același dosar, însă, a scăpat de extrădare în Belgia, Nela Ignatenko. În cazul său, spatele ar fi venit pe mai multe linii de influență, ea însăși cu legături puternice în sistem, dar este și soția celebrului parapsiholog ucrainean despre care se spunea că l-a ajutat pe Traian Băsescu să câștige alegerile din 2009 cu flacăra violet și care a lucrat inclusiv pentru președinți ruși.

Revenind la prezent, se pare că și Elena Udrea ar fi vrut să apeleze la filiera folosită și de Alina Bica. Doar că, spun sursele noastre, a fost refuzată pe motiv că ar fi fost prea stridentă ea și cazul său. Asta vine încă o dată să confirme varianta prezentată de noi, că de undeva Elenei Udrea şi-a terminat protecția și s-a dat semnalul că se duce la fund.

Altfel, ea o luase pe Bica și la prima fugă în Costa Rica. A doua oară pentru ea n-a mai funcționat. Și este foarte posibil să se fi înfundat lucrurile nu doar pentru ea, ci și pentru tot vârful rețelei Băsescu. De aici nervozitatea mare a acestuia imediat după arestarea în Bulgaria a Elenei Udrea.