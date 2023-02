"Primul gând a fost să mă duc în camera băiatului. Am țipat să se trezească". Mărturia unei românce despre cutremurul din Turcia

Românii prinşi în mijlocul tragediei din Turcia fac declaraţii cutremurătoare. "Ne-am îmbrăţişat cu toţii şi am aşteptat să se termine", spune Cristina, o româncă aflată de mulți ani în Gaziantep.

Sursa foto: Hepta

"Totul a început la ora 4:17 minute, ne-am trezit speriați, un cutremur îngrozitor de mare. Am stat în casă pentru că stăm la etajul 12 și era periculos să ieşim afară. A fost îngrozitor. Deci primul gând a fost să mă duc în camera băiatului și să-l trezesc. Am țipat să se trezească și cu soțul pur și simplu am stat, ne-am îmbrățișat cu toții și așteptam să se termine.

Şi părea că nu se mai termină", a declarat românca, luni seară, în direct la Antena 3 CNN.

"S-au prăbușit multe clădiri și după cutremurul al doilea, care a fost la prânz în jurul orei 1:30", a mai spus Cristina, care în prezent este la spitalul unde lucrează soţul său.

"Eu sunt la spital. O colegă de-a soțului de aici are doi copii, sigurii copii, mama, tatăl și fratele sub dărâmături și nu a putut să-i scoată până la ora aceasta. Sunt de azi dimineață acolo. Au venit cei de la urgențe foarte târziu, foarte foarte târziu. Erau la etajul 1, clădire de 10 etaje și n-are nicio speranță".

Românca spune că la spitalul unde lucrează soţul ei au venit oameni cu atacuri de cord, atacuri de panică. Sunt oameni care au murit pur și simplu de frică, a spus ea, în direct, la "Sinteza Zilei cu Mihai Gâdea".

Potrivit Cristinei, "toată lumea este în picioare, toată lumea este de ajutor, toată lumea vorbește și încearcă să-i încurajeze pe ceilalți". "Este un sentiment de solidaritate minunat. Singurul lucru minunat din toată această situație", a mărturisit Cristina.

Întrebată care este cel mai important lucru pe care l-a învățat din această experiență teribilă, românca a spus că nimic nu este important, totul este trecător în viața asta și trebuie să apreciem fiecare moment.

"Să nu ne lăsăm familia departe niciodată", a mai spus ea.

Este catastrofă în Turcia după cutremurele devastatoare din ultimele ore

Oficial sunt anunţaţi peste 2.000 de morţi, dar numărul real al victimelor este mult mai mare. Ţara a fost lovită de două seisme foarte puternice, urmate de zeci de replici cu magnitudine peste 5.

Locuitorii sunt în stare de şoc, iar bilanţul morţilor creşte de la un minut la altul.