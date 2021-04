Povestea lui Andrei, copilul de 12 ani din Suceava care l-a impresionat pe Mihai Gâdea până la lacrimi

Deși are doar 12 ani Andrei, diagnosticat cu mai multe boli şi părăsit de tată, şi-a asumat o mare responsabilitate, aceea de a găsi soluții pentru mama sa care este copleșită de datoriile pe care le-a făcut de-a lungul timpului pentru a-i asigura tratamentul şi medicamentele de care are nevoie.

Una din soluțiile pe care le-a găsit a fost să ceară ajutor printr-o scrisoare transmisă lui Mihai Gâdea şi prin care îşi spune povestea.

Copleșit de emoții, Mihai Gâdea a citit în direct o parte din scrisoare. O scrisoare a unui copil de care ar trebui să ne îngrijim cu toții.

„Așa ceva nu am mai citit niciodată, un copil care vrea să își salveze mama și care fără ca ea să știe mi-a trimis o scrisoare emoționantă, care m-a rupt în două", a spus Mihai Gâdea.

În paralel, o echipă Antena 3 a ajuns acasă la Andrei, unde mama sa, emoționată la rândul ei, a povestit drama prin care trece.

„Nu am cuvinte. Nu mă așteptam, pentru că nu toţi copii îşi dau seama ce se întâmplă într-o casă. Da, are multe boli. Prima dată i s-a descoperit un ganglion pe plămân şi am mers cu el peste tot. Este suspect de boala Gaucher care afectează toate organele. Am mers pe foarte multe tratamente. Avem o spitalizare care e aproape 100 de milioane. Am făcut împrumut. Am şi popriri pe salariu. Acum iau jumătate din salariu şi e foarte puțin şi nu mă pot descurca. Am banca şi CAR-euri, la care a girat mama, şi dacă nu plătesc îi taie şi ei pensia. Numai eu ştiu cum le duc", a povestit emoționată Lisa, mama lui Andrei.

Andrei a venit pe lume fără acceptul tatălui său care nu își dorea niciodată copii. Lisa i-a dat totuși viață și pentru asta el a mărturisit în scrisoare că îi este foarte recunoscător şi conștientizează că, tot greul pe care ea îl duce acum a fost pentru ca lui să îi fie mai bine.

„Pune câteodată întrebări că nu înțelege de ce trebuie să crească fără tată. I-am spus când va fi momentul o să înțeleagă de ce a crescut aşa", a mai spus Lisa, mama băiatului.

Andrei caută soluții pentru că şi mama lui este bolnavă şi îi este teamă să nu o piardă şi pe ea.

