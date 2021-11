Serghei Mizil, despre 'conturile secrete' ale lui Ceauşescu și legătura cu Iliescu: "Eu îi spuneam unchiu'. Şi ne-a băgat unchiul după aia pe la pârnaie de nu am mai fost oameni"

Cunoscut pentru relaţia de prietenie avută cu Nicu Ceaușescu, fiul fostului dictator, Serghei Mizil a dezvăluit detalii neștiute din decembrie 1989.

Acesta a subliniat că, neavând niciun interes politic a înțeles cu timpul că locul său nu mai este lângă Nicu, motiv pentru care relaţia cu familia Ceaușescu s-a răcit.

Chiar şi aşa, Serghei Mizil spune că încă de la început familia Ceaușescu știa că Ion Iliescu va prelua puterea şi în acest context a clarificat una dintre cele mai arzătoare întrebări: unde au ajuns banii fostei familii prezidențiale?

„Toată copilăria noastră am fost împreună. Stăteam în casă împreună luam masa împreună, la munte, la mare, la Snagov, peste tot pe unde mergem eram împreună. La un moment dat ne-am separat pentru că eu am înţeles că nu am ce căuta acolo. Fiecare a luat-o pe drumul lui.

Eu nu am avut niciun interes niciodată, nici politic, nici să îmi dea unul bani" a spus Serghei Mizil despre relaţia de prietenie pe care a avut-o cu Nicu Ceaușescu, fiul fostului lider comunist.

„Cei din anturaj au început să fie împotriva lor. 99% din ei i-au mințit"

Întrebat apoi cum au decurs relațiile cu apropiații familiei, Serghei Mizil a dezvăluit că anturajul a avut un efect negativ asupra familiei Ceaușescu.

„99% din ei i-au mințit. Cei din anturajul lor au început să dea în ei şi să inventeze. Ion Iliescu a avut o legătură strânsă şi cu familia mea. Au fost prieteni buni, petreceau revelioane şi zile onomastice. Eu îi spuneam unchiu'. Şi ne-a băgat unchiul după aia pe la pârnaie de nu am mai fost oameni. Pe mine mai puţin, dar pe restul i-a cam tăvălit. Toată lumea știa că va veni Iliescu. Toţi care au venit apoi la putere au fost oameni din jurul lor. Într-un fel a venit eșalonul doi", a spus Serghei Mizil care a confirmat că Ion Iliescu a fost crescut de Nicu Ceaușescu.

Întrebat dacă la momentul încătușării Nicu Ceaușescu ar fi primit două palme de la Tatulici, Serghei Mizil a spus că nu a fost acolo, dar a aflat ulterior că nu ar fi adevărat.

„Nicu pentru Tatulici era ca un Soare. Am fost într-un restaurant unde era şi Tatulici şi am vrut să mă iau de el. Valentin mi-a spus să mă potolesc că nu este adevărat", a mai spus Serghei Mizil.

„Ceaușescu nu a avut niciun leu, nici afară, nici înăuntru"

Întrebat ce întâmplat din momentul în care Nicu Ceaușescu a fost arestat, Serghei Mizil spune:

„Nicu ar fi venit să se predea pentru că îi știa pe majoritatea de acolo, pe Iliescu şi pe alții. Iliescu căzuse în dizgrație că făcuse toată manevra cu militarii să îl dea jos.

Socrul meu a fost adjunctul lui Pacepa. Generalul Gheorghe Marcu, singurul care nu a fost condamnat şi nu a avut probleme după plecarea lui Pacepa. Pe el l-a pus șeful scolii la Oltenița. L-am invitat la vernisaj în 1989 şi nu a vrut să stea, de frică să nu îl vadă Iliescu. După Revoluție, a doua zi s-a îmbrăcat că pleacă la Iliescu să predea banii din afară la Frontul Salvării.

Serghei Mizil, detalii despre conturile secrete ale soților Ceaușescu

Ceaușescu nu a avut niciun leu nici afară nici înăuntru. Erau banii serviciilor de afară. Toţi banii au ajuns la următorii care au venit la putere", a spus Serghei Mizil în emisiunea Sinteza Zilei de la Antena 3.

Nicu Ceaușescu, nepotul fostului dictator Nicolae Ceaușescu și fiul lui Ion, cel mai mic frate al fostului lider comunist, a povestit, miercuri, la Sinteza Zilei, detalii mai puțin cunoscute despre celebra sa familie.

"Dau din casă acum: în 1982-1983, vorbeam în casă cu tata și cu Nicu - bine, ei vorbeau, eu mai mult ascultam, pentru că nu cunoșteam nici personajele - că la un moment dat tatăl lui (Nicolae Ceaușescu, n.r.) va pleca din funcție și va veni Ion Iliescu.

Tot atunci tata primea niște semnale din partea Frontului Salvării Naționale, care exista din 25 noiembrie 1982. Scenariul, la vremea respectivă, era exact ce s-a întâmplat, numai că s-a oprit la un moment dat, după executarea cuplului prezidențial.

Urmau frații și rudele până la gradul III, casa de la Scornicești să fie rasă de pe fața pământului. Tot acest scenariu era în lumina de a sprijini realizarea socialismului și neîntinarea sa. În materialele de care vă vorbesc eu nu era în mod explicit Ion Iliescu, dar în discuțiile dintre tata și Nicu era foarte apreciat la vremea respectivă Ion Iliescu. Și știau ei - și implicit am auzit și eu - că după ce va fi îndepărtat de la conducerea țării unchiul meu va veni la conducere Ion Iliescu.

Și Nicu și tata au avut o relație bună cu Ion Iliescu, era un om cu o deschidere, un om inteligent, un om cult, nu era de ici de colea la vremea respectivă și îl așteptau ca pe o soluție de a continua ce a fost bine în guvernarea trecută", a dezvăluit nepotul dictatorului la Sinteza Zilei de la Antena 3.

