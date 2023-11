Topul celor mai temuţi criminali care au îngrozit România | Dosarele care i-au şocat pe poliţişti

În ediția de luni seara a emisiunii Sinteza zilei, de la Antena 3, a fost prezentat un top cu cei mai periculoși criminali pe care i-a avut România până acum.

Sursa foto: GettyImages

Topul cuprinde 10 criminali care prin modul în care şi-au dus la capăt planul malefic au îngrozit România de-a lungul timpului.

Pe locul 10 se află Gică Cioc poreclit Balaurul, care în anul 1945 a comis un val de infracțiuni fără egal în cartierele bucureştene. Peste 10 persoane i-au căzut pradă victime fiind ucise brutal prin împușcare cu gloanțe provenind din arme ruseşti.

Gică Cioca fost poreclit Balaurul din cauza temperamentului său violent şi a devenit cunoscut ca infractor din Ferentari. Rivalul lui era Sandu Moise, cel poreclit Hitler, după mustaţa similară cu cea a dictatorului nazist.

Locul 9 în topul criminalilor care au îngrozit România îl ocupă Petre Silberschmied, zis Argintaru, care în perioada imediat următoare Celui de-al Doilea Război Mondial, a devenit un nume temut pentru oamenii legii.

Zeci de polițiști, jandarmi sau gardieni căzuseră sub rafale de pistol automat trase de membri temutei bande a lui Argintaru și nimeni nu părea să știe cine era autorul temutelor asasinate, urmate de jafuri în bănci și magazine. Arginatru a fost arestat, dar nu a mai apucat să-şi audă sentința. În timpul unei tentative de evadare a fost împuşcat mortal.

La locul opt vorbim despre Asasinul de Anul Nou, Grigore Uruc, un țăran analfabet din comuna Țintaș din Buzău. Din păcate, în momentul arestării, ucigașul apucase să ia viața celei de-a patra victime victimă, o fetiță de 13 ani. Judecat rapid, acesta a fost condamnat la moarte şi executat la 11 iunie 1988.

Pe locul şapte este Eugen Grigore numit Amarul gust al răzbunării. În anii 70, un simplu șofer la autobază din apropierea Iașilor și-a găsit familia măcelărită și casa incendiată. Eugen Grigore a pornit o anchetă pe cont propriu și a aflat că vinovații erau membrii unei șatre țigănești din apropierea satului în care locuia. Cu mintea răvășită de pierderile celor dragi, Grigore se suia pentru ultima dată la volanul unui camion a intrat în șatra respectivă şi a ucis aproximativ 30 de persoane.

Pe locul şase în găsim pe Nicolae Purecică numit Ferentariul de acum 60 de ani, care la Oradea, în anul 1947 a comis zeci de atacuri armate asupra oamenilor nevinovați. Ce era de-a dreptul sinistru era modul în care victimele erau ucise. Criminalul nu se mulțumeau doar cu tâlhărirea nevinovaților, ci, pentru a-i reduce la tăcere, îi omora cu brutalitate.

Pe locul cinci se află Iancu Berilă numit Ucigașul brutarilor. A fost unul din cei ai sângeroși asasini din istoria recentă a României. Un individ cu un fizic impozant cu o expresie fioroasă a feţei, care a terorizat o ţară întreagă în numai câţiva ani. Victimele sale erau, în marea lor majoritate, brutari. Nu se ştie de ce aceştia deveniseră țintele lui favorite, cert este că pe seama lui Berilă au fost puse cel puţin 20 de crime, iar modul de operare era mereu acelaşi. Criminalul îşi studia victimele, afla unde aceștia îşi ţineau banii şi ataca noaptea departe de ochii lumii.

Pe locul patru este Ion Rîmaru numit Teroarea anilor 1970. El a devenit cunoscut după trei omoruri deosebit de grave, un omor calificat, şase tentative de omor, cinci violuri, o tentativă de viol şi mai multe furturi şi tâlhării. La 23 septembrie 1971, Rîmaru era executat prin împușcare la Jilava. Ultimele sale cuvinte au fost: "Chemați-l pe tata. El este de vină".

"Rîmarul are crimă pe mobil sexual. A avut victime pe care le-a violat, nu le-a luat ceasul, nu le-a luat nimic. Deci avem criminalul achizitiv, cum sunt ăștia mânați de interesele materiale și criminalul, robul structurilor sale hedoniste exacerbate pe sexualitate. Deci el se află într-o altă zonă. Pericolele sunt aceleași, dar în mână o altă motivație", a spus psihologul criminalist Tudorel Butoi.

Pe locul trei este Florea Rîmaru numit Ereditatea crimei. În 1944, o serie de crime zguduia Bucureștiul. Într-un singur an, cinci femei fuseseră ucise cu bestialitate, iar amprentele recoltate de autorități nu se potriveau cu cele existente din baza de date. Florea Rîmaru era tatăl celui mai cunoscut asasin din istoria Bucureştilor.

"Vorbim de naivitățile dreptului, domnule, parcă există o teamă de a pedepsi. A spus treaba aceasta într-un simpozion, generalul Costică Voicu, anticipând vremurile astea, teama de a pedepsi.

Păi avem în noi reminiscențele unei optici a unei societăți pe care am lăsat-o și care preconiza că în decursul ei va dispărea crima, n-o să mai fie crime, omul va fi reeducat şi noi dăm închisoare la domiciliu. Şi egalitatea de tratament unde mai e? Eu fac închisoare acasă pe urmărirea penală, în casă avea de chirpici și în plouă din tavan și tot acasă face și ăla care are vilă, bombardier, cutare., da, egalitatea de tratament. Sunt multe de corectat în sistemul juridic și de justiție", a mai spus psihologul criminalist Tudorel Butoi.

Pe locul doi este Vasile Tcaciuc – Măcelarul din Iași. România anilor 1930 a fost zguduită de o serie de crime al căror autor ar putea figura cu succes în galeria neagra a celor mai mari criminali în serie din lume. Chiar şi astăzi, la mai bine de 70 de ani de la comiterea îngrozitoarelor crime, oamenii de știință încearcă încă să înțeleagă acel resort interior care a fost capabil să transforme un om într-unul dintre cei mai odioși asasini cunoscuți vreodată.

În cinci ani, basarabeanul ucisese nu mai puțin de 26 de persoane, printre care şi un copil, unicul scop al acestor odioase fapte fiind jaful. După cum el însuși mărturisea, ucigașul își comandase chiar şi un topor special, realizat astfel încât să nu alunece din mana, iar eficiența loviturilor să fie maxima. Nu a mai apucat să fie judecat. În timpul reconstituirii uneia dintre crime, Vasile Tcaciuc încerca să scape prin fugă, profitând de lipsa de atenție a celor care îl însoțeau. A fost ucis pe loc de mai multe focuri de revolver. Astfel lua sfârșit povestea celui poreclit de presa vremii "Măcelarul din Iasi”.

Locul unu îl ocupă Vera Renczi, numită Văduva Neagră. Prima parte a vieții celei care ocupa primul loc în topul celor mai temuţi criminali romani reprezintă şi azi un mister pentru criminaliști. În fond, nici măcar numele adevărat nu îi este cunoscut, atâta vreme cât în analele criminologiei ea a rămas cunoscută ca Vera Renczi, numele de familie aparținând celui de-al doilea sau soț.

Veșnic îmbrăcată în negru, frumoasa castelana atrăgea pe domeniul de la Berkerekul numeroși amanți, niciunul dintre aceștia reîntorcându-se vreodată. La insistentele soției unuia dintre ei, autoritățile locale descind la reședința Verei Renczi. Nu mica le-a fost mirarea oamenilor legii atunci când descopereau în subsolul conacului 35 de sicrie de zinc. În ele se aflau absolut toți cei care-i trecuseră pragul. Mai mult, într-unul dintre sicrie se găsea chiar Lorenzo, fiul în vârsta de numai zece ani pe care aceasta fusese nevoita să îl ucidă pentru ca îi aflase teribilul secret.