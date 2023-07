Trump anunţă cum ar pune capăt războiului din Ucraina în 24 de ore

Donald Trump spune că, dacă va ajunge preşedinte, va opri războiul din Ucraina în 24 de ore. Mai mult, fostul lider al Statelor Unite crede că atât Vladimir Putin, cât şi Volodimir Zelenski ar asculta de sfaturile lui şi ar accepta să negocieze.

Sursa foto: hepta

„Aceşti lideri controlează jocul! Aceştia sunt oameni inteligenţi, inclusivMacron din Franţa. Aş putea enumera toată lista, inclusiv pe Putin. Putin a fost «rănit» probabil, dar să vedem cum ies lucrurile, într-un fel sau altul! Nu s-a terminat.

Aceşti oameni sunt ageri, duri şi, în general, vicleni. Sunt vicleni şi controlează jocul. Iar noi avem un om care habar nu are ce se întâmpălă, în cel mai periculos moment din istoria ţării noastre”, a declarat fostul şef al Statelor Unite, Donald Trump, într-un interviu pentru Fox News.

Acesta mai susţine că, dacă ar fi fost încă preşedintele SUA, războiul din Ucraina nu ar fi avut loc niciodată.

Donald Trump: Războiul din Ucraina nu ar fi început dacă eram eu preşedinte! Nimic din toate astea nu s-ar fi întâmplat! Nu am fi avut inflaţie. Revin... Ucraina nu s-ar fi întâmplat. Nici războiul din Taiwan, care la un moment dat va izbucni sub actuala conducere. Nu aţi auzit vorbindu-se despre asemenea lucruri. Eu ştiam despre ele, pentru că am vorbit cu preşedintele (Chinei – n.r.) Xi şi ştiu că îi place Taiwanul foarte mult. Şi lui Putin îi plăcea Ucraina foarte mult, era ceva important pentru el. Dar nu a făcut nicio mişcare cât timp eram preşedinte, pentru că ştia că nu putea”

Reporter: Aţi spus că puteţi pune capăt războiului din Ucraina în 24 de ore. Cum aţi face asta?

Donald Trump: Îl cunosc foarte bine pe Zelenski. Am simţit că este un om foarte onorabil, pentru că atunci când a fost întrebat despre telefonul perfect pe care i l-am dat, a recunoscut că aşa a fost. Nici nu ştia despre ce vorbesc. Putea să spună: «Oh, m-am simţit ameninţat».

Reporter: Dar asta nu va fi suficient pentru ca Puțin să nu mai bombardeze Ucraina.

Donald Trump: Nu, nu spun asta. Spun că îl cunosc foarte bine pe Zelenski, iar pe Puțin îl cunosc foarte bine, chiar mai bine. Şi am avut o relaţie bună, foarte bună cu amândoi. I-aş spune lui Zelenski: „E sufiecient! Trebuie să faci o înţelegere”. I-aş spune lui Puțin: „Dacă nu faci o înţelegere, îţi vom da foarte mult de furcă, mai mult ca oricând, dacă va fi nevoie”. Voi încheia înţelegerea într-o singură zi. Într-o zi!