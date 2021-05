Tudorache: Clotilde Armand a coordonat toată acțiunea de fraudare a alegerilor de la Sectorul 1

"Dacă referatul SIIJ-ului, pe care îl așteptăm să ne fie prezentat în următoarele două zile cu ce au constatat, și ne va spune clar că a fost fraudă, nu știu cum va suna - vă dați seama, e prima dată, primul caz, eu nu am mai auzit așa ceva în România - atunci clar vom merge în instanță, pentru că atunci când a fost validată a spus clar: dacă intervin elemente de fraudare a alegerilor se va reviziu decizia.

Întrebat dacă are informații despre cine a participat la această fraudă, Tudorache a negat.

"Nu, nu am și nu cred că ar fi fost normal să am. Nu am! Am încercat să aflu de la ziariști, că eu zic că ziariștii sunt cei mai informați: nu am reușit! Poate că ei au alte informații, dar eu nu am nicio informație", a spus Dan Tudorache.

Fostul edil afirmă că este convins că actualul primar Clotilde Armand a coordonat toată acțiunea de fraudare a scrutinului.

"În noaptea când dvs. prezentați acele persoane care se perindau în Biroul Electoral de sector, doamna Clotile cu soțul ei erau undeva la Mureș, în zona Biroului Electoral și stăteau și urmăreau de afară ce se întâmplă. Deci, clar că știa.

Când stai la ora 21.00 - 22.00 afară să-ți urmărești colegii care veneau cu rucsacul... De unde veneau acei colegi? Din Biroul Electoral. Eu consider că ea a coordonat toată acțiunea. Sunt convins că jandarmii care aveau obligația să păzească acel birou electoral de sector nu au făcut-o.

Reprezentantului PSDcare s-a dus să vadă ce se întâmplă, pentru că erau acele informații despre persoanele care aveau rucsac în spate, i s-a spus că nu are voie să intre în sediu, dar la mai puțin de o oră se vedea cum reprezentații USR ieșeau cu rucsacu în spate", a conchis Tudorache.

Polițiștii și procurorii de la Secția Specială (SIIJ) care instrumentează dosarul alegerilor locale din Sectorul 1 al Capitalei ar fi descoperit că există o diferență mare între buletinele de vot existente fizic și numărul total de voturi exprimate, au declarat pentru G4Media.ro surse judiciare. Autoritățile cercetează acum care e cauza lipsei buletinelor de vot.

De asemenea, în urma renumărării buletinelor existente s-ar fi constatat diferențe față de rezultatul final al alegerilor, diferențe în favoarea lui Daniel Tudorache, potrivit surselor citate.

Procurorii și polițiștii verifică acum din ce motiv lipsesc buletinele de vot.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal