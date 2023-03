Ultimul mesaj transmis de Xi Jinping lui Putin, înainte de a pleca de la Moscova: ”Ai grijă, dragă prietene. Urmează schimbări care n-au mai fost în 100 de ani”

Vizita lui Xi Jinping în Rusia a început luni și a continuat marți, cu o discuție de aproximativ șase ore între cei doi lideri, concretizată cu semnarea unei declarații comune privitoare în special la politica externă a Statelor Unite.

Întâlnirea dintre cei doi președinți s-a terminat cu o strângere de mână și cu un scurt schimb de replici:

"Urmează schimbări care n-au mai fost în 100 de ani. Și conducem această schimbare împreună", i-a spus Xi Jinping lui Vladimir Putin.

"Sunt de acord", i-a răspuns liderul de la Kremlin.

Citește și: Vladimir Putin, primele declaraţii după discuţiile cu Xi Jinping: "Toate negocierile au fost un real succes"

"Te rog, ai grijă, dragă prietene", a mai adăugat Xi Jinping, potrivit AZGeopolitics.

"Călătorie sigură!", a încheiat Vladimir Putin.

?????Xi Jinping: There are changes going on now that haven't happened for 100 years. And we are moving these changes together.

Putin: I agree.

Xi Jinping: Take care of yourself, please, dear friend.

Putin: Happy road! pic.twitter.com/b1P5qMqjbe