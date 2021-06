Victor Ponta, despre scandalul din PNL: "Cearta lor ţine toată România blocată. Până când?"

Întrebat dacă aceste conflicte ar putea conduce la căderea guvernului, fostul premier Victor Ponta a spus că probabil că nu, dar aceste certuri nu aduc beneficii României care în acest moment este blocată.

"Cearta este problema lor, dacă nu ne afectează pe noi. În acest moment, întâmplător știu că mă lovesc zi de zi, avem așa de la guvern nu știi cine este de la PNL Orban, nu știi cine este de la PNL Cîţu.

După care la USR stai așa, că unii sunt de la Barna, alții sunt de la Cioloș. Toți între ei se urăsc și se sabotează, dar nimeni nu spune ok, dar pentru țară facem vreun proiect?

Ţara este blocată din toate punctele de vedere

Vreau să vă spun că țara este blocată cu totul. În acest moment orice dacă vrei, o hârtie ca să schimbi cravata din roșu în albastru nu poţi să obţii. Primești de fiecare dată răspunsul că "eu nu semnez că nu vreau să ajung la DNA".

Țara este blocată acum. Eu credeam, văzând lupta asta, a ieșit și Rareș Bogdan la război, am crezut că sunt alegerile sâmbătă, după aia m-am trezit că stai așa că în septembrie au congresul. Deci trei luni o ținem cu cearta între Cîţu şi Orban între Cioloș și Barna?

Păi mai trece un an. Anul trecut s-a pierdut pentru ca a fost cu pandemia, deși multe țări în pandemie și-au reparat niște lucruri.

România a bătut recordul la împrumuturi externe

Noi, am văzut că am bătut recordul la împrumuturi, am văzut că a dat BNR că altfel nu aflam. În primele patru luni am împrumutat extern un miliard de euro.

Întrebarea este unde este miliardul? Ce se întâmpla cu el? Că nu s-au mărit salarii, nu s-au mărit pensii, nu au dat subvenții la agricultură, nu au scăzut taxe, nu au făcut aeroporturi.

Dacă iei un miliard de euro în trei luni patru luni sigur că este normal să spui ce ai făcut cu el, dar nu întreabă absolut nimeni.

Clotilde Armand cu gunoaiele zici că e un fel de Ioana D'arc

Cu gunoaiele, am înțeles că doamna Clotilde este un fel de Ioana D'arc care luptă cu toți care vor să o ardă pe rug. Dar așa (n.r cu gunoaiele pe stradă) arătau ieri, în centrul Bucureștiului, străzile pe unde treceau suporterii", a spus Victor Ponta, la Sinteza Zilei.

