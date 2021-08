Alina Mungiu Pippidi, despre vaccinare: "Guvernul a mințit şi a pierdut din credibilitate. Campania de acum este absolut imbecilă"

Politologul Alina Mungiu Pippidi a precizat că urmare ultimelor date care indică rata de vaccinare în ţările europene România are o rată de vaccinare sub jumătate din ceea ce s-ar fi putut realiza deşi am avut o cantitate suficientă de vaccinuri.

„Guvernul a cheltuit, vaccinurile au fost aduse au fost un număr foarte mare și sunt de secție de vaccinare, ele stau goale și se închid.

Cu excepția primelor luni în care s-a dat prioritate parțial greșit unor categorii esențiale din care unele erau esențiale altele erau categorii cu pile cel puțin din aprilie încoace în România se putea vaccina oricine.

Cu toate acestea noi și bulgarii suntem în acest moment la coadă Europei în momentul în care circulația este foarte mare dinspre restul lumii spre noi. A fost 1 august au năvălit în această țară sute de mii de români care lucrează în străinătate. Eu fac parte dintre ei.

Șansele ca să intrăm întru un val 4 pentru că pur și simplu nu putem să închidem țara noi nu suntem e o insulă ca Noua Zeelandă, să închizi complet.

Dacă închideam țară acum o lună când eram era foarte bine, dar nu aveam cum, să fim realiști. Ceea ce înseamnă că celelalte lucruri pe care trebuie să le facem vaccinări, testări și mai ales un comportament altul decât îl văd eu la români care în acest moment se înghesuie la Costinești umăr lângă umăr și vorbesc cu 500 de oameni pe care nu îi cunosc și fac baie în același loc acest lucru nu trebuia să se întâmple și trebuia să explicăm populației.

Suntem cu totul altfel față de lucrurile rele de care nu te poți feri pentru că ați văzut cum a fost cu epidemia asta nu s.a putut nimeni feri.

Am impresia, uneori că noi și contribuim la lucrurile rele care se întâmplă și ce facem noi acum vara asta o să plătim în toamna asta și este absolut păcat că nu avem o vină mai mare decât au alți oameni.

Trebuie pur și simplu oamenilor să li se explice mult mai bine ce au de făcut ca să se plătească pe ei înșiși", a spus politologul Alina Mungiu Pippidi

„Guvernul a mințit cu organizarea asta şi a pierdut din credibilitate”

Guvernul deşi a făcut şi lucruri bune cu organizarea asta a mințit a mințit de foarte multe ori. A mințit apropo de cifrele de morți, a mințit apropo de rata de infectare și în general încrederea nu este ridicată în guvern în România. Și atunci dacă guvernul apare ca fiind principalul promotor al acestei campanii toată lumea care este contra Guvernului, nu o va face. Această chestiune este o mare prostie.

Că guvernul ăsta s-a întâmplat să fie cel care se ocupă de vaccinare și de campania de vaccinare fiecare om care se va ține asta o face pentru el însuși, a spus Alina Mungiu Pippidi.

„Campania Guvernului este de 0 barat. România a avut modele de campanii de succes”

Campania Guvernului este la zero barat la minus zero. Să ne amintim ce campanii de succes s-a făcut în țara asta când voia România să intru la NATO când au vorbit prima oară engleză că nu vor să ne primească s-a făcut o campanie delicioasă. Acum este o campanie complet imbecilă. Fiecare om care se vacinează o face pentru el însuşi", a mai completat politologul Alina Mungiu Pippidi la emisiunea "Subiectiv" de la Antena 3.

