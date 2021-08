Claudiu Năsui dezvăluie măsura care ar putea scoate milioane de români din sărăcie: ”Așa ajutăm economia”

Claudiu Năsui a fost întrebat dacă propunerea sa de zero taxe pentru salariile minime din România a fost stabilită deja de Guvern și dacă da, când va intra aceasta în vigoare.

”Nu este apetisant doar pentru cei care au salriul minim. Este pentru toată lumea, pentru că este o măsură care s-ar aplica tuturor, pentru că se aplică pe valoarea unui salariu minim. Practic valoarea unui salariu minim nu este impozitată, iar taxele încep de la valoarea aceea în sus. Ăsta este un mod în care dacă tot vrem să ajutăm economia, așa trebuie să o ajutăm. Este un lucru care sare în ochi imediat când te uiți la fiscalitatea muncii din țările din UE, inclusiv România”, a explicat Claudiu Năsui.

Ministrul Economiei a precizat că, potrivit statisticilor, în România sunt 1.6 milioane de oameni care primesc salariul minim pe economie.

Având în vedere împrumuturile făcute de Guvern, Claudiu Năsui a mai fost întrebat dacă Executivul și-ar permite acum să se lipsească de aceste taxe.

”Impactul acestei măsuri, făcută eșalonat și așa cum am propus-o noi, este mai mică decât noul PNDL propus. Noi în momentul negocierii programului de guvernare am propus a propus două opțiuni. De fapt, cea mai bună era cea în care se întâmplă această măsură, gradual, pentru întreaga economie. Punem, să zicem, 500 de lei. Primii 500 de lei sunt neimpozitabili. Nu era un salariu minim, dar primul an făceam 500 de lei.

Următorul an, mai puneam 500 de lei și tot așa. Și puteam să o facem gradual. Nu trebuia neapărat să fie 500 de lei, puteau să fie 400, mai mult, mai puțin, dar ideea era să mergem într-acolo. Să ajungem și noi să aplicăm o măsură europeană, pentru că aproape toate țările europene au genul acesta de protecții.

Una e să ți se ia jumătate din bani când ești director de bancă, parlamentar sau ministru și alta e să ți se ia când ești pe salariul minim”, a mai declarat Claudiu Năsui la Antena 3.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal