Horoscop pentru anul 2022, cu Mariana Cojocaru. Racii sunt încercaţi în dragoste, Scorpionii sunt debusolaţii anului

Berbecul are o opoziţie Marte - Lilith, Marte fiind patronul Berbecului, care poate să anunţe cumpene pe plan sentimental şi mă refer şi la cuadratura care vine la început de an între Soare natal şi Venus retrograd. Poate să aibă afecţiuni karmice ascunse, el sau cineva din familie. Poate să aibă anumite probleme care ţin de carieră, de străinătate cu Lilith în Rac, din primăvară. În momentul în care spuneam de carieră, partea financiară poate merge la extreme.

Horoscop pentru anul 2022, cu Mariana Cojocaru pentru Taur

Taurul are un an 2022 al încercărilor. Întotdeauna karma activă într-o astfel de zodie îi ia la analiză trecutul şi poate veni chiar cu reactivarea unor lucruri care ţin de vieţile anterioare. Poate să meargă pe separare, divorţ, chestiuni sensibile, nu uşor de trecut cu vederea. La fel, poate să vină cu schimbări bruşte pe carieră şi cu chestiuni ascunse, profunde, care ţin de sănătate.

Horoscop pentru anul 2022, cu Mariana Cojocaru pentru Gemeni

În 2020 şi 2021, Gemenii au fost cei mai încercaţi. Până spre primăvară, încă mai este Lilith în Gemeni, dar povara karmică a dispărut. E o veste bună. Din primăvară se eliberează şi mai mult şi atunci vor putea să răsufle uşuraţi, unii dintre ei. Cei care nu şi-au rezoltat problemele din 2020-2021, acestea se pot acutiza şi aici vorbim de carieră, dragoste. Dacă nu rezolvă până în primăvară, chestiunile acestea pot scăpa de sub control.

Horoscop pentru anul 2022, cu Mariana Cojocaru pentru Rac

Din primăvară, Lilith va intra în constelaţia aceasta. Lilith are semnificaţie karmică. Dacă Racul este guvernat de Luna Albă, în momentul în care îţi intră Luna Neagră în constelaţie, lucrurile nu mai sunt albe. Prin urmare, Racul va fi vizat din foarte multe puncte de vedere. Venus retrograd la început de an exact pe zodia opusă, în Capricorn. Primele încercări vor fi pe plan sentimental, apoi pe sănătate, iar unii pot avea probleme în zona carierei. Este un an care nu susţine sarcinile la femei.

Horoscop pentru anul 2022, cu Mariana Cojocaru pentru Leu

Leul, în 2022, datorită cuadraturii Soarelui natal cu axa karmică din Taur şi Scorpion şi opoziţia cu Saturn din Vărsător, deci o cuadratură perfectă, poate avea parte de cumpene. În plus, Lilith va fi în tranzit prin cea de-a 12-a casă, a duşmanilor vizibili şi invizibili, deci Leii trebuie să fie atenţi cu cine se însoţesc, foarte atenţi la anturaje pentru că îi pot pune în ipostaze nu tocmai plăcute. Această cuadratură îi pune pe Lei în situaţia în care să arate cu adevărat că nu sunt Lei, ci sunt paralei. Suntem în anul Tigrului de Apă, pe zodiacul chinezesc, iar Tigrul are echivalentul Vărsător în zodiacul european şi prin urmare Leii vor dat tot felul de probe prin care să convingă că sunt puternici, că sunt adevărat de nădejde şi că pot să ardă etape, pot să facă din orice bici şi să pocnească.

Horoscop pentru anul 2022, cu Mariana Cojocaru pentru Fecioară

Fecioarele au, până spre primăvară, cuadratura de pe zodii duble pentru că avem Luna Neagră în Gemeni şi vor trebui să fie atente la carieră, la chestiunile care ţin de străinătate pentru că deja mulţi se gândesc la plecat, la studii. Se mai pot gândi, datorită planetelor care sunt şi în Săgetător la început de an şi aici mă refer la Luna Albă şi la Marte, dacă pot răzbate sau dacă trebuie să facă schimbări, anumite mişcări strategice în aşa fel încât anul 2022 să nu le pună piedici. Pentru că sunt, la început, nişte checkpoint-uri.

Horoscop pentru anul 2022, cu Mariana Cojocaru pentru Balanţă

Balanţele, în anul 2022, vor căuta căi de ieşire pentru că vor fi un pic dezorientate. Cuadratura Soarelui natal cu Lilith din Rac pe zodii cardinale, cu Venus retrograd, Pluton, Mercur în Capricorn la debut de an, le aduce în tot felul de situaţii. Balanţele, în general, pentru că reprezintă o zodie feminină, caută căile cele mai plăcute de negociere, de dreptate, de justiţie, ştie să o dea la mijloc.

Horoscop pentru anul 2022, cu Mariana Cojocaru pentru Scorpion

Scorpionii vor fi debusolaţii anului 2022 pentru că discutăm de o karmă negativă în Scorpion. Este anul Tigrului de Apă, care adoră apa şi rezistă în apă, dar Leul nu. Scorpionii, în general, sunt persoane care nu suportă să fie constrânse, să li se îngrădească lucruri, numai ei hotărăsc. Există şi Scorpioni dintr-o bucată. Într-un astfel de an, nu au voie să sape groapa altuia pentru că vor pica sigur în ea. Nu au voie să denigreze, să denatureze pentru că vor păţi ei şi vor primi ei pe karma lor.

Horoscop pentru anul 2022, cu Mariana Cojocaru pentru Săgetător

E un an interesant, ţine de karmă, de foarte multe lucruri, foarte complexe. Săgetătorul încheie ciclul karmic în 2021, la graniţă cu 2022, eclipsa din 4 decembrie, au venit exact pe Săgetător. Dar în 2022, pentru că rămâne Lilith în Gemeni, probeleme care nu s-au rezolvat se pot agava. Prin urmare, Săgetătorii trebuie să fie foarte atenţi cu cine se însoţesc. Şi trebuie să fie atenţi la chestiunile care ţin de faptul că cineva din familie sau chiar ei pot avea o probleme. Pot apărea trădări, înşelări, preşuri trase de sub picioare. Lilith rămâne într-o zonă de atenţionare. Cariera, pentru că ei sunt foarte abili, pentru cei care au idealuri imediate, poate fi trasă înapoi.

Horoscop pentru anul 2022, cu Mariana Cojocaru pentru Capricorn

Capricornul are la debut de an 2022 presiunea aceasta care vine de la Venus retrograd. Venus este în exaltare în Capricorn, dar retrograd nu prea poate să se manifeste cum şi-ar dori. Venus este şi planeta artiştilor. Se spune, în astrologia veche, că nu este foarte bine să se nască copiii pe Venus retrograd pentru că acolo sunt anumite aspecte. Este un an care, dacă şi-au rezolvat chestiuni care ţineau de relaţii, în 2022 se pot reface, chiar în singurătate. Din primăvară pot să apară trădări.

Horoscop pentru anul 2022, cu Mariana Cojocaru pentru Vărsător

Este un an al constrângerilor pentru că Saturn rămâne acolo şi va face cuadratură cu axa karmică din Taur şi Scorpion. Constrângerile nu îi vizează pe Vărsătorii responsabili, agili, şi care au ajuns la un nivel de performanţă de top. Pentru că, spuneam de la început, Saturn are nişte planuri. Cei care au ajuns la această maturitate sunt mai protejaţi. Cei care nu au ajuns la un astfel de nivel pot avea probleme în 2022.

Horoscop pentru anul 2022, cu Mariana Cojocaru pentru Peşti

Peştii au în anul 2022 ambii patroni în constelaţia lor. Pe de o parte Neptun, care a fost şi în anii trecuţi şi va intra şi Jupiter. Jupiter, în general, este considerată planeta norocului, la modul general. Acest Jupiter va face aspect de cuadratură la început de an cu Lilith din Gemeni, zodii duble, cu Marte din Săgetător şi forţează norocul. Cei mai mulţi dintre Peşti vor avea blocaje. Dacă vor realiza pe jumătate sau pe sfert, să se considere norocoşi. Cel mai bine ar fi să îşi pună protecţie într-un astfel de an ca să nu se întâmple ceva neaştepta ca să le afecteze bunurile acumulate. Cariera poate să fie în impas.

