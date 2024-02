Imagini cu cladirea de lux din care 30.000 de persoane refuză să mai iasă pentru că au acces la o gamă largă de facilități

Aproximativ 30.000 de persoane din China se pot lăuda că trăiesc într-o clădire care le îndeplinește şi le satisface toate nevoile, fără a fi nevoie să se aventureze vreodată afară.

Sursa foto: Captură video Antena 3 CNN

Situată în Qianjiang Century City, cartierul central de afaceri din Hangzhou, China, această structură în formă de S a fost proiectată inițial ca un hotel de lux. Cu toate acestea, a fost ulterior transformată într-o colosală clădire de apartamente, transformându-și camerele în mii de apartamente rezidențiale de lux, scrie themindcircle.com.

Ridicându-se impresionant la o înălțime de 206 metri, clădirea are între 36 și 39 de etaje, în funcție de punctul de vedere. Fiind o comunitate de sine stătătoare, oferă o gamă largă de facilități și afaceri pentru a satisface nevoile populației sale numeroase.

Printre acestea se numără o zonă de alimentație publică masivă, piscine, frizerii, saloane de manichiură, supermarketuri de dimensiuni medii și internet cafe-uri. Practic, tot ceea ce ar putea fi necesar este disponibil în interiorul clădirii, ceea ce face posibil ca rezidenții să își rezolve problemele zilnice fără a fi nevoie să se aventureze vreodată afară.

Conceput inițial ca un hotel de lux, clădirea cunoscută sub numele Regent International și-a deschis porțile în 2013, scrie Bored Panda. A fost proiectată de Alicia Loo, designerul șef al celui de-al doilea hotel de șapte stele din lume, Singapore Sands Hotel. Regent International are 39 de etaje. În plus, se crede că are capacitatea de a găzdui până la 30.000 de persoane.