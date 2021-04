Dezvăluirea avocatei. Vorbele lui Liviu Dragnea care l-au făcut pe procuror să reacționeze dur în timpul audierii pentru eliberarea condiționată

"În acest moment nu știu motivele, pentru că urmează să primim motivarea, când o va redacta instanța. Cert este un singur lucru: respingerea ca neîntemeiată mi s-a părut cu semn de întrebare. Având în vedere că domnul Dragnea a primit de la penitenciar un aviz favorabil în care se menționează foarte clar faptul că dânsul a avut o atitudine pozitivă, a participat la toate activitățile lucrative și educaționale la care putea participa și a muncit, în limita în care i-a permis penitenciarul, cred că e un pic ciudat.

Din punctul meu de vedere, această cerere trebuia admisă, pentru că dânsul a îndeplinit acea fracție din pedeapsa pe care trebuia să o execute, știți foarte bine că am câștigat, tot urmare a unei hotărâri pronunțate de Judecătoria Sectorului 5 prin care i-au fost recunoscute zilele pe care trebuia să le muncească, dar pe care nu le-a muncit pentru că penitenciarul nu i-a permis", a spus avocata Flavia Teodosiu.

"A spus că apreciază că a săvârșit în penitenciar în acest moment o parte din acea pedeapsă pe care primit-o, că i se pare, cel puțin în acest moment, că îndeplinește toate condițiile, așa cum rezultă din ceea ce a spus penitenciarul și a solicitat să-i fie admisă cererea.

Pe de altă parte, înainte ca domnul Dragnea să aibă ultimult cuvânt, procurorul a susținut că dânsul nu a înțeles absolut nimic și că are un speech politic", a adăugat avocata.

Ce face Liviu Dragnea în închisoare după ce i s-a respins cererea de eliberare condiționată

Liviu Dragnea rămâne după gratii. Instanța a respins cererea de eliberare condiționată a fostului lider PSD. Decizia nu este însă una definitivă, iar avocații acestuia au anunțat deja că vor contesta această măsură.

Unul dintre puținii care i-au rămas aproape lui Liviu Dragnea, Codrin Ștefănescu, a vorbit la Antena 3 despre momentele grele prin care trece fost lider al PSD în această perioadă.

"Am vorbit acum cu el acum și am vorbit și ieri, pentru că am fost în vizită și am crezut că mă duc pentru ultima oară în vizită la penitenciar. Ieri i-am spus că sunt convins că după ce a obținut patru hotărâri judecătorești, inclusiv o hotărâre dată de comisia din penitenciar care e condusă tot de un judecător, privind eliberarea, nu are cum instanța de astăzi să dea altceva decât sa ia act, conform legii.

Pentru că patru judecători, între timp, i-au admis faptul că a fost abuzat în închisoare, că i s-a încălcat dreptul la sănătate, dreptul la muncă, i s-au acordat cele 49 de zile de muncă suplimentar, comisia de la penitenciar, condusă tot de un judecător, a admis în unanimitate că el poate fi elibera.

Și vreau să vă spun câteva lucruri: Dragnea nu este nici criminal, nici pedofil, nici violator, nici un pericol public pentru societate. Este însă un pericol pentru sistem. Și dacă ei cred că sub forma asta abuivă îi vor închide gura lui Dragnea, vă spun că nu o să i-o închidă", a spus Codrin Ștefănescu, la Antena 3.

Acum lucrează la lenjerii. L-au scos ca inginer de la parcul auto al penitenciarului, că așa sunt ordinele de sus, și l-au trimis la lenjerii. După ce l-au ținut aproape 9 luni de zile pe tușă, ba că are COVID, ba că e suspect, ba că e suspect colegul de cameră sau colegul colegului din salon. A fost un șir întreg de abuzuri, inclusiv de abuzuri, inclusiv legate de starea lui de sănătate, pentru că el nu a fost încă dus la medic. Pentru că el trebuia să fie operat la coloană, are probleme foarte serioase de sănătate. Cu toate astea, nu s-a decis nimic astăzi în sensul acesta", a mai spus Codrin Ștefănescu.

