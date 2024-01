Povestea de dragoste care a legat Bucureștiul de satul Richiș din Transilvania: Catrinel lucra în PR, pentru Adrian Oianu, când l-a întâlnit pe Paul

Povestea de dragoste dintre Catrinel și Paul este ruptă din filme. Aceasta a reușit să unească Bucureștiul de satul săsesc Richiș, din Transilvania.

V-ați gândit vreodată cum e să vă luați lumea în cap, să lăsați tot, prieteni, loc de muncă, metropola și să vă mutați la țară, unde liniștea vă țiuie în urechi?

Poate mulți s-au gândit, dar puțini au avut curajul. Catrinel și Paul s-au îndrăgostit, iar iubirea lui pentru satul transilvănean a adus-o și pe ea acolo.

Catrinel, fostul PR al designerului Adrian Oianu, care a locuit 15 ani în București, și-a urmat inima și a lăsat viața de la Capitală pentru dragostea ei pentru Paul, care se afla în satul Richiș, din Transilvania.

Catrinel s-a îndrăgostit de Paul după ce a fost într-o vacanță în acest sat.

"M-am îndrăgostit de Paul în primul rând și de Richiș în al doilea rând. Mă apăsa Bucureștiul foarte tare, după 15 ani de locuit în el. După ce am venit la Richiș într-o vacanță și ne-am și cunoscut. Am simțit că aici o să îmi petrec următoarea bucată a vieții mele.

În primul rând veneam câte cinci, șase luni pe an, în perioada pandemiei am decis să ne mutăm definitiv. El locuia de dinainte la Richiș și așa am luat hotărârea de a mă muta și eu aici. Iubeam foarte mult ceea ce făceam, însă mă apăsa orașul. Și pe la 31 de ani m-am gândit să fac o schimbare radicală, deși a fost șocant pentru toată lumea din jurul meu", a spus Catriel.

Pe de altă parte, Paul a spus că s-a îndrăgostit de ea după ce a văzut-o într-o poză. "Am văzut o poză cu ea și am știu că va fi cu mine. Rezonam".

Acum, cei doi locuiesc în satul Richiș și le oferă turiștilor oportunitatea de a sta într-o casă veche, din anii 1700, și de a se bucura de liniștea de la țară.