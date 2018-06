“Ce auzim când ascultăm muzică?” Liceenilor le place muzica clasică, dar o ascultă conjunctural și mai degrabă în înregistrări

Peste cinci sute de tineri liceeni au participat la atelierele “Ce auzim când ascultăm muzică?”, un proiect al Concursului “George Enescu”, lansat cu scopul de a antrena publicul tânăr în aprecierea interpretării în muzica clasică și de a crește apetitul adolescenților și tinerilor pentru acest gen muzical.

Muzicianul Paul Ilea și actorul Marius Manole au discutat despre câteva dintre elementele care caracterizează interpretarea: tempo, frazare, nuanțare, claritatea sunetului, tehnică și stăpânirea instrumentului într-un atelier interactiv, cu exemplificări video și live, folosind comparații între teatru și muzică.

Atelierele au fost extrem de vii, tinerii articulați și preciși în preferințe. Majoritatea tinerilor participanți la ateliere spun că au ascultat muzică clasică dar mai degrabă conjunctural nu activ și că preferă înregistrările și mai puțin concertele. În timpul dialogului tinerii au identificat singuri criterii de apreciere a muzicii clasice si au primit cu multă curiozitate informațiile despre modul în care epocile își pun amprenta pe muzica produsă. Abordarea informală, mixul inedit de clasic si modern, combinate cu urmărirea unei structuri clare au fost apreciate și de profesorii liceelor vizitate care și-au manifestat deschiderea pentru viitoare întâlniri.

“Lucrez de multă vreme cu tinerii, în calitatea mea de producător muzical, așa că am încercat să combin sonoritățile familiare lor cu cele clasice. Am făcut mash-ups de Mozart cu Șatra Benz, am ascultat o piesă a lui Samuel Barber și reinterpretarea ei de către DJ Tiesto, am constatat împreună frumusețea muzicii clasice și faptul că aceasta continuă să inspire și astăzi muzica modernă. M-au impresionat cunoștințele unora dintre ei și capacitatea multora de a exprima argumente”, spune Paul Ilea, cel care a condus atelierele din punct de vedere muzical.

“Deși sunt actor, nu muzician, m-am simțit excelent în poziția de facilitator al dialogului. Rolul meu a fost să păstrez cursul discuției despre interpretare, să stârnesc idei și să fixez categoriile discutate. Am introdus și comparația cu tehnicile din actorie care au sprijinit demersul lui Paul. Până la urmă, și actorul, și muzicianul interpretează un…text. Am văzut atâta deschidere, încât mi-a crescut un pic nivelul de optimism în privința viitorului și a României de mâine”, a concluzionat Marius Manole.

Mihai Constantinescu, Directorul Concursului și Festivalului “George Enescu” speră că atelierele vor putea fi reluate din toamnă în mai multe licee din București și din țară. ”Ne dorim să găsim resursele de a promova acest tip de dialog deschis despre muzica clasică, la intersecția dintre genuri și dintre lumi. În felul acesta, sperăm să apropiem mai mult publicul tânăr de experiența sălii de concerte și a muzicii clasice. Suntem optimiști după aceste întâlniri, dar și realiști, în sensul că știm că dialogul nostru s-a purtat deocamdată într-un laborator”.

Temele testate în dialogul cu tinerii vor constitui baza pentru realizarea unei serii de filme educative despre interpretare în muzica clasică. Acestea vor fi lansate în preajma începerii Concursului “George Enescu” ca element de suport pentru melomani și pentru tinerii care doresc să ia parte la concertele și recitalurile din Concursul “George Enescu”, ce se vor desfășura în perioada 1-23 septembrie 2018.

“Am reținut ideea lansată de tineri privind promovarea mai directă a evenimentelor de muzică clasică către adolescenți și ne vom gândi la variante de a ajunge mai aproape de ei, pentru a îi ajuta să includă concertele clasice pe agenda lor”, a declarat Mihai Constantinescu.

Proiectul “Ce auzim când ascultăm muzică?” s-a derulat în perioada 4-8 iunie la Colegiile Naționale Gheoghe Lazăr, Sfântul Sava, Gheorghe Șincai și Mihai Viteazul.

Despre cei doi lideri de proiect

Marius Manole - este Cavaler al Ordinului “Meritul Cultural”, un titlu oficial care cuprinde pe scurt sute de spectacole și numeroase alte premii care recunosc talentul și dedicarea sa în a promova arta actorului.

Este neobosit pe scenă, în film, în producții diverse, este implicat în cauze sociale, în proiecte pentru comunitate.

Îl recomandă, dincolo de cuvinte, rolurile sale de pe scena Teatrului Național “I.L. Caragiale”, unde este, din 2002, titular. A jucat în numeroase alte spectacole la Teatrul Bulandra, la Teatrul de Comedie, Teatrul Metropolis, Odeon, Teatrul de Luni, Godot Café Teatru, ArcuB, Teatrul Național Timișoara.

A fost de numeroase ori nominalizat și premiat cu titlul de cel mai bun actor în rol principal, cel mai bun actor în rol secundar la cele mai prestigioase Gale ale teatrului din România, a primit Premiul pentru Tineri Creatori. În plus, în 2017 a câștigat și Marele premiu al emisiunii “Uite cine dansează” în beneficiul Fundației Hope for Children.

Paul Ilea - Producător muzical și lider al band-ului “Vocea României”, premiat în 2014 pentru cea mai bună muzică de film, de Uniunea Cineaștilor. Câștigător al VIP Music Award (2011), al MTV Award (2005), Best Sound Award (2009) și cunoscut mai ales ca lider al trupei Sensor. Artistul a pendulat, de-a lungul timpului, între genuri și stiluri muzicale, într-un permanent proces de reinventare și de stilizare a unui talent evident. Astfel, cariera sa cuprinde peste 15 ani de live performings, împărțind scena cu artiști pe cât de renumiți, pe atât de diferiți (Yehudi Menuhin, The Prodigy, Faithless, Busta Rhymes, Korn, Kylie Minogue, Kelly Rowland, Bob Sinclair, Inna etc.), o impresionantă experiență de producător și compozitor pentru Sensor, Damian Drăghici, Mongol (alter-ego-ul și primul său proiect solo), precum și colaborări excepționale pe muzică de teatru cu maeștri precum Gigi Căciuleanu.



Despre Concursul “George Enescu”

Ajuns la cea de-a XVI-a ediție, Concursul Internațional George Enescu se desfășoară în perioada 1-23 septembrie 2018, la București. Este cea mai amplă competiție internațională de muzică clasică din România și atrage tineri muzicieni și compozitori din întreaga lume pentru a-și demonstra talentul în cadrul celor patru secțiuni ale concursului: pian, vioară, violoncel și compoziție. Prestația și compozițiile concurenților sunt evaluate de un juriu internațional din care fac parte personalități importante ale muzicii clasice internaționale, precum: Philippe Entremont, Pierre Amoyal, SalvatoreAccardo, Jean Jacques Kantorow, Viktor Tretiakov, Peter Jablonski, David Geringas, ZygmuntKrauze, ArtoNoras, Myung-WhunChung, Raphael Wallfisch, Jian Wang, Marin Cazacu, Remus Azoiței, Dan Dediu, Silvia Marcovici și alții.

Toate etapele Concursului Enescu 2018 - Etapa I, Etapa a II-a și Etapa a III-a, Semifinală, pentru cele trei secțiuni de concurs (Secțiunea Violoncel, Secțiunea Vioară și Secțiunea Pian) - sunt deschise pentru public, la fel și Galele Finale cu orchestră (Finala la Violoncel - 11 septembrie 2018, Finala la Vioară - 17 septembrie 2018 și Finala la Pian - 23 septembrie 2018) și au loc la Ateneul Român.

Ediția din 2018 a Concursului Internațional George Enescu a atras un număr record de tineri artiști. S-au înscris 400 de tineri muzicieni, din 46 de țări de pe cinci continente, în creștere cu 26% față de ediția anterioară, consemnându-se și cea mai ridicată participare românească din istoria Concursului.