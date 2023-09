Dirijoarea Anu Tali, pe scena Festivalului Internațional George Enescu

Anu Tali, unul dintre cei mai captivanți și mai versatili dirijori de pe scena internațională actuală, un artist ale cărui căutări artistice sunt aclamate în întreaga lume de critici și de public deopotrivă va dirija în această seară de la ora 17:00 Orchestra Filarmonică Würth, în cadrul Seriei de Concerte de la Ateneu.

Descrisă de Herald Tribune ca fiind „carismatică, genială, energetică”,Anu Tali dirijează în mod regulat orchestre din întreaga lume, inclusiv Orchestrele Filarmonice New Japan și Tokyo, Orchestra Națională a Franței, Orchestra Simfonică din Houston, Orchestra Mozarteum din Salzburg, Orchestra Simfonică RTVE și Orchestra Simfonică Radio Suedia. Anu Tali a lucrat de asemenea cu Orchestra Simfonică Germană din Berlin, Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii Bavareze, Orchestra Konzerthaus din Berlin, Orchestra Filarmonică Germană de Cameră din Bremen și Ensemble Modern și a fost director muzical al Orchestrei Sarasota din Florida.

Împreună cu sora ei geamănă Kadri, Anu Tali a fondat Nordic Symphony Orchestra în 1997, cu scopul de a utiliza muzica ca instrument de dezvoltare a contactelor culturale între Estonia și Finlanda și de a uni muzicieni din întreaga lume. Astăzi, Nordic Symphony Orchestra reunește muzicieni din cele mai importante orchestre ale lumii, cu membri din cincisprezece țări. În toamna anului 2007, orchestra a întreprins primul turneu european la Berlin și München.

Anu Tali a fost subiectul a numeroase documentare realizate de televiziuni internaționale precum ARTE, NHK Japonia, YLE Finlanda și Deutsche Welle. Și-a început cariera muzicală ca pianistă, absolvind Conservatorul din Tallinn, înainte de a se forma ca dirijor la Academia de Muzică din Estonia cu Kuno Areng, Toomas Kapten și Roman Matsov. Între 1998 și 2000 a studiat la Conservatorul de Stat din Sankt Petersburg cu Ilya Musin și, ulterior, cu Leonid Kortchmar și Jorma Panula.

Înregistrarea sa de debut, Swan Flight [Zborul Lebedei], (Finlandia/Warner Classics) i-a adus lui Tali premiul ECHO Klassik Young Artist of the Year din 2003. Alte înregistrări includ Action Passion Illusion pentru Warner Classics, cu lucrări de Rachmaninov, Sibelius și Erkki-Sven Tüür. Albumul ei cu Strata și Noēsis de Tüür, lansat la ECM, a primit, de asemenea, multiple aprecieri din partea criticii.

În operă, Tali a avut un enorm succes cu producția Carmen la Opera de Stat din Magdeburg iar în 2021 a făcut istorie ca prima femeie care a dirijat o operă la Teatro de la Maestranza din Sevilla, în producția Carmen regizată de Calixto Bieito.

În cea de a XXVI-a ediție a Festivalului Internațional George Enescu, Anu Tali va dirija Orchestra Filarmonică Würth și Corul Academic Radio, în program fiind Isis de George Enescu (finalizat postul de Pascal Bentoiu), Concertul nr. 3 în do minor pentru pian și orchestră op. 37 de Beethoven șiSimfonia nr. 5 în do minor op. 67 de Beethoven, avându-l la pian pe Till Fellner. Biletele se găsesc aici

În seara de luni spectatorii Festivalului Enescu îî vor putea urmări și pe dirijorii Lawrence Foster și Jakub Hrůša, după cum urmează: de la ora 18:00, Lawrence Foster va dirija Opera Maghiară din Cluj în program regăsindu-se opera Pelléas et Mélisande de Debussy (biletele se găsesc aici ), iar la Sala Mare a Palatului, Jakub Hrůša va dirija cel de al doilea concert al Orchestrei Filarmonice din Viena, în program fiind lucrări de George Enescu, Leoš Janáček și Serghei Rahmaninov. Biletele se găsesc aici

PROGRAMUL ZILEI

LUNI 11.09

17.00 CONCERTELE DE LA ATENEU

ORCHESTRA FILARMONICĂ WÜRTH

CORUL ACADEMIC RADIO

ANU TALI dirijoare

CIPRIAN ȚUȚU dirijorul corului

TILL FELLNER pian

Enescu Isis (finalizat postum de Pascal Bentoiu)

Beethoven Concertul nr. 3 în do minor pentru pian și orchestră op. 37

Beethoven Simfonia nr. 5 în do minor op. 67

18.00 SERIA ORCHESTRELOR ROMÂNEȘTI

Sala Radio

OPERA MAGHIARĂ CLUJ

LAWRENCE FOSTER dirijor

Debussy Pelléas și Mélisande

STANISLAS DE BARBEYRACPelléas (tenor)

ANNIKA GERHARDS Mélisande (soprană)

KEVIN SHORT Golaud (bas-bariton)

NADINE WEISSMANN Geneviève (mezzosoprană)

VAZGEN GAZARYAN Arkel (bas)

NOEMI MODRA Yniold (soprană)

JUSTIN HOPKINS Doctorul (bas-bariton)

JUSTIN HOPKINS Ciobanul (bas-bariton)

20.00 MARI ORCHESTRE ALE LUMII

Sala Palatului

ORCHESTRA FILARMONICĂ DIN VIENA

JAKUB HRŮŠA dirijor

Janáček Suită din opera Vulpea cea șireată (ar. de Charles Mackerras)

Enescu Suita nr. 1 pentru orchestră op. 9

Rahmaninov Dansuri simfonice op. 45

EVENIMENTE CONEXE

BUCUREȘTI

27.08 – 24.09

Sala Palatului, Foaier etaj

WOLFGANG – O INSTALAȚIE-PERFORMANCE FILMATĂ ÎN VR, DE GIGI CĂCIULEANU

Art Production Foundation with the support of JTI producători

Gigi Căciuleanu idee, regie, coregrafie

Wolfgang Amadeus Mozart muzica

Corina Boboc-Giorgescu design spațiu/costume

Sică Grădișteanu light designer

Les Ateliers NOMAD post-producție 360VR

Camera 360: 24ore7zile

Lelia Marcu-Vladu Regina Nopții

Lari Giorgescu Visătorul

Ana Iacob ArlecchinA

Bogdan Iacob ColombinO

Concept:

Patru personaje evoluează într-un spațiu mozartian atemporal:

Wolfgang – visătorul trăind printre năluciri și teatrale fantome...

ColombinO & ArlecchinA – o parafrază a celebrului cuplu de commedia dell'arte care se nutrește de certuri și împăcări amoroase...

Regina Nopții – eterna divă mozartiană...

Cine visează pe cine? Toate permutările sunt nu numai posibile, dar și dorite... Fără cuvinte... Numai muzica vorbește ca să înșire fiecăruia a sa poveste...

Un moment de deconectare coregrafică, poetică și imersivă.

27.08 – 24.09

Sala Palatului

MUZEUL ENESCU ÎN TIMPUL FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL GEORGE ENESCU

George Enescu în Franța

Expoziție foto-documentară ce valorifică documente din arhiva Muzeului Național George Enescu.

CRISTINA ANDREI, ADINA SIBIANU concepție și realizare

OANA CARIANOPOL grafică

1.09 – 24.09

UNMB

MUZEUL ENESCU ÎN TIMPUL FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL GEORGE ENESCU

George Enescu pe continentul american

Expoziție foto-documentară bazată pe reconstituirea prodigioasei activități muzicale ale lui George Enescu, desfășurată în multiple ipostaze (compozitor, violonist, dirijor, pianist) în perioada 1923-1950.

IRINA NIȚU concepție și realizare

HORIA NIȚU grafică

Despre Festivalul Internațional George Enescu

Festivalul Internațional George Enescu este unul dintre cele mai importante evenimente de muzică clasică la nivel internațional, organizat începând cu 1958. Cea de-a 26-a ediție a festivalului are loc între 27 august și 24 septembrie, iar tema ediției este “Generozitate prin muzică”|”Generosity through Music”. Programul festivalului include peste 3.500 dintre cei mai renumiți artiști ai lumii, peste 40 de orchestre din 16 țări, lucrări de operă în primă audiție și concerte educative pentru copii.

Detalii disponibile pe https://www.festivalenescu.ro/

Biletele sunt puse în vânzare pe platforma Eventim. Link direct .

