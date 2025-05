Zelenski i-a transmis lui Putin că îl așteaptă personal la discuții, joi, în Turcia: „Sper că de data asta nu va mai căuta scuze”

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, i-a cerut direct lui Vladimir Putin, într-o postare pe Twitter, să se întâlnească pentru o discuție bilaterală, joi, în Turcia, la care ar urma să se discute un posibil armistițiu în Ucraina, în contextul presiunilor puse de europeni pe Rusia și susținute de Donald Trump pentru ca statul agresor să accepte un armistițiu necondiționat de 30 de zile.

„Așteptăm un armistițiu deplin și durabil, începând de mâine, pentru a avea bazele necesare să trecem la diplomație. Nu mai e niciun rost să lungim uciderile (comise de ruși în Ucraina - n. red.). Îl voi aștepta pe Putin în Turcia, joi. Personal. Sper că de această dată, rușii nu vor mai căuta scuze”, a scris Volodimir Zelenski, duminică seară, pe Twitter.

We await a full and lasting ceasefire, starting from tomorrow, to provide the necessary basis for diplomacy. There is no point in prolonging the killings. And I will be waiting for Putin in Türkiye on Thursday. Personally. I hope that this time the Russians will not look for…