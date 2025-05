Negocierile de la Geneva s-au întrerupt brusc. Delegaţia Chinei a plecat la jumătatea discuţiilor

Statele Unite şi China au început, sâmbătă, la Geneva, necogierile la cel mai înalt nivel după războiul comercial declanşat de Donald Trump. Negocierile vor să aplaneze tensiunile ce încep să apese pe cele două cele mai mari economii mondiale, informează AFP, potriivt Agerpres. La jumătatea discuţiilor, Vicepremierul Chinei, He Lifeng, alături de delegaţia sa, a părăsit discuţiile.

UPDATE 14:30 Vicepremierul Chinei, He Lifeng și delegația chineză au plecat la jumătatea negocierilor comerciale, împreună cu secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent și delegația americană, fără a oferi motive pentru plecarea lor rapidă, potrivit unei postări publicată pe platforma X.

BREAKING:



China’s Vice Premier He Lifeng and the Chinese delegation has walked out midway through the U.S.-China trade talks in Geneva with U.S. Treasury Secretary Scott Bessent and the U.S. delegation without giving any reasons for their swift exit. pic.twitter.com/R4ByZhbKpy