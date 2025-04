China, taxată de Trump cu 145%. Bursele lumii scad din nou, după câștigul istoric înregistrat miercuri de S&P

SUA taxează bunurile din China cu 145%. Foto: Getty Images

Mărfurile care vin din China în Statele Unite sunt în prezent supuse unui tarif de cel puțin 145%, a anunțat joi Casa Albă, citată de CNN.

Președintele Donald Trump anunțase, miercuri, un "tarif reciproc" de 125% impus Beijingului, după ce guvernul chinez a adoptat, la rândul său, taxe pentru mărfurile americane care intră în țară.

Însă Chinei îi fusese impus anterior un tarif de 20%, iar administrația americană a clarificat, joi, că aceste tarife sunt aditive.

Taxa inițială de 20% fusese decisă de Administrația Trump drept represalii pentru "migrația ilegală" și fluxul de fentanil (analgezic opioid, utilizat ilicit ca drog, n.r.) în SUA, despre care președintele SUA spune că sunt susținute de Beijing.

O altă măsură decisă de Washington taxează cu 120% bunurile din China cu valori mai mici de 800 de dolari. Ea se va aplica din data de 2 mai.

Piețele se clatină din cauza turbulențelor tarifare

La o zi după răsturnarea de situație anunțată de Donald Trump - care a suspendat tarifele pentru zeci de țări, inclusiv pentru blocul comunitar, pentru 90 de zile - acțiunile de pe burse sunt din nou în scădere, deși miercuri piața dădea semne de revenire.

Scăderile consemnate în deschiderea sesiunilor de tranzacționare s-au accentuat ulterior, iar indicele S&P 500 a coborât cu 4%, în timp ce indicele Nasdaq, cu o componentă tehnologică semnificativă, a pierdut 5%.

Indicele Dow Jones Industrial Average al celor 30 de companii majore listate la bursele din SUA a pierdut 3,4%, mai mult decât în deschiderea de ieri.

Miercuri, anunțul suspendării tarifelor timp de 90 de zile - cu excepția Chinei - a impulsionat cea mai mare creștere a S&P 500 de la criza financiară din 2008.

China restricționează importurile de la Hollywood ca răspuns la tarifele americane

China, a doua cea mai mare piață de film din lume, anunță că va restricționa imediat importurile de noi filme de la Hollywood, măsură de retorsiune pentru tarifele lui Donald Trump.

"Vom respecta regulile pieței, vom respecta alegerile publicului și vom reduce moderat numărul de filme americane importate", a declarat Administrația Națională a Filmelor din China pe site-ul său.

Restricțiile vin înainte de lansările programate în vară, între care se număr precum Mission Impossible — The Final Reckoning, Superman și The Fantastic Four.

Din 1994, Beijingul a importat anual 10 filme de la Hollywood.

Producții blockbuster precum Titanic și Avatar i-au făcut pe Leonardo DiCaprio și James Cameron celebri în China, însă în ultima perioadă filmele autohtone au depășit din ce în ce mai mult oferta din SUA.

Filmele americane reprezintă doar 5% din totalul încasărilor box office (din vânzarea de bilete, n.r.) de pe piața chineză.

Mai puțin de 10% din veniturile globale brute în box office ale filmelor americane provin din China.