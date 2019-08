A ajuns la spital cu dureri mari de stomac. A crezut că are apendicită, însă medicii i-au dat o veste care a lăsat-o fără cuvinte

foto: Pexels.com

O tânără de 19 ani din Marea Britanie a ajuns la spital cu dureri mari de stomac. Medicii i-au dat o veste la care nu s-a așteptat niciun moment.

Morgan Lunt avea dureri fiindcă era însărcinată. Ea avea impresia că e vorba de apendicită.

,,Am luat paracetamol și am sperat că o să dispară durerea. În schimb, s-a agravat și mă simțeam de parcă eram în agonie. Am crezut că am apendicită. Iubitul meu m-a dus la spital. Amândoi am râs când am aflat că sunt însărcinată în 9 luni, din moment ce foloseam anticoncepționale de 3 ani. Dar doctorii au insistat să iau o probă de urină. M-am panicat pentru că nu eram pregătită și nici măcar nu-I cumpărasem haine bebelușului. Dar în ciuda șocului, nu m-am putut opri din zâmbit“, a declarat Morgan, potrivit The Sun..

La 10 ore după ajungerea la spital, tânăra a adus pe lume o fetiță sănătoasă.

Morgan a spus că nu a avut simptome în tot acest timp și, mai mult, a consumat și alcool.