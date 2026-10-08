A fost anunțat câștigătorul premiului Nobel pentru literatură în 2026

Premiul Nobel pentru Literatură pe anul 2026 a fost câştigat de autoarea canadiană Anne Carson FOTO: Profimedia Images

Premiul Nobel pentru Literatură pe anul 2026 a fost câştigat de autoarea canadiană Anne Carson pentru "opera sa îndrăzneaţă şi inventivă care, printr-un dialog jucăuş cu tradiţia clasică, a creat forme noi pentru literatura contemporană", a anunţat joi Academia Suedeză în cadrul unei conferinţe de presă transmisă în direct din Stockholm pe site-ul nobelprize.org.



Anunţul a fost transmis de Ingrid Carlberg, secretar permanent al comitetului care decernează Premiului Nobel pentru Literatură.



"De-a lungul întregii sale cariere, Anne Carson a îmbinat scrierea de poezie cu activitatea de traducătoare şi cu predarea la diverse universităţi. Aproape întreaga sa producţie literară s-a concentrat asupra punctului de intersecţie dintre obsesia filologului pentru cuvinte şi dorinţa poetului de a găsi noi semnificaţii. Ea însăşi a identificat etimologia cuvintelor drept punctul de plecare al întregii sale opere", conform Academiei Suedeze.



Anne Patricia Carson, în vârstă de 76 de ani, este poetă, eseistă, traducătoare şi profesoară.



Până în 2026 au fost acordate 118 Premii Nobel pentru Literatură, un număr de 122 de persoane primind această distincţie în perioada 1901-2025 (de patru ori, doi laureaţi au împărţit premiul).



Doar 18 femei au primit Premiul Nobel pentru Literatură.



Premiul din acest an are o valoare de 12 milioane de coroane suedeze, echivalentul a aproximativ 1,2 milioane de dolari.



În 2025, Premiul Nobel pentru Literatură a fost câştigat de scriitorul maghiar Laszlo Krasznahorkai, recompensat pentru "opera sa captivantă şi vizionară care, în mijlocul terorii apocaliptice, reafirmă puterea artei", conform Academiei Suedeze.



Nobelul pentru Literatură, la fel ca şi celelalte premii, va fi înmânat la Stockholm, în cadrul unei ceremonii speciale organizată la 10 decembrie, ziua morţii lui Alfred Nobel.