A luat foc cel mai mare depozit de anvelope uzate din lume. Incendiul, vizibil din satelit

În depozit se află aproximativ șapte milioane de anvelope uzate, ceea ce reprezintă o problemă de mediu uriașă. În filmulețele postate pe internet se poate vedea cum un fum gros și extrem de negru se ridică dintr-o mare de anvelope. Pericolele sunt imense, spun ecologiștii, pentru că aerul se poluează și devine toxic din cauza substanțelor degajate.

DEVELOPING: The world's largest tire dump at the Al Sulabiya tire site in Kuwait is on fire and is visible on satellite images. The tire graveyard is estimated to have 7 million tires.pic.twitter.com/ESApEcP6k6