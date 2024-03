A murit Paul Alexander, bărbatul care și-a trăit aproape toată viața într-un plămân de oțel

Anunţul a fost făcut de ratele său într-o postare făcută pe Facebook.

"A fost o onoare să fac parte din viața cuiva care a fost atât de admirat cum a fost el. El a atins viețile și a inspirat milioane de persoane și asta nu e vreo exagerare”, a scris Philip Alexander în postarea publicată pe Facebook.

Paul Alexander avea doar 6 ani când a fost pus în 1952 într-un cilindru de oțel, cunoscut sub denumirea de "plămân de oțel”, după ce a contractat poliomielita, o boală mortală care paraliza zeci de mii de copii în fiecare an înainte să fie eradicată în aproape toată lumea în urma unei campanii internaționale de vaccinare împotriva virusului care o provoacă.

Boala l-a lăsat în imposibilitatea de a respira independent, ceea ce a determinat medicii să-l plaseze în cilindrul metalic, acolo unde şi-a petrecut restul vieții.

Chiar şi aşa, Paul Alexander nu a renunţat la visul său şi a obținut o diplomă în drept, a practicat dreptul și a publicat un memoriu.

"Știam că dacă voi face ceva cu viața mea, va trebui să fie un lucru mental”, a spus el pentru Guardian în 2020.

La fel ca majoritatea supraviețuitorilor poliomielitei plasați în plămâni de fier, nu era de așteptat ca Paul să supraviețuiască atât de mult. El însă a sfidat totul şi a trăit peste 70 de ani.

El a fost recunoscut de Guinness World Records drept persoana care a trăit cel mai mult timp într-un plămân de fier.

