Această fotografie face înconjurul lumii. Ce se întâmplă în Groenlanda?

Mai mulţi câini par să păşească pe apă în timp ce trag o sanie de-a lungul unei mări de gheaţă topită din nord-vestul Groenlandei într-o fotografie publicată de o echipă de climatologi danezi.

Imaginea a fost surprinsă la 13 iunie de un specialist în climatologie de la Institutul de Meteorologie din Danemarca, Steffen Olsen, în timp ce echipa sa efectua o misiune de recuperare a echipamentelor ştiinţifice amplasate în regiunile îngheţate din Golful Inglefield.

Specialiştii au folosit imagini satelitare pentru planificarea călătoriei, însă în momentul în care câinii de sanie au ajuns în regiune s-a constatat că stratul de gheaţă era acoperit de un lac de mică adâncime.

Fotografia a fost distribuită de Rasmus Tonboe, coleg cu Olsen la DMI. „Topirea rapidă şi stratul de gheaţă cu permeabilitate redusă, dar şi câteva fisuri, fac ca apa topită să se menţină deasupra”, a notat el pe Twitter.

În anul 2012, Groenlanda s-a confruntat cu cel mai important fenomen de topire. În luna iulie, timp de patru zile, 97% din suprafaţa acoperită cu gheaţă prezenta o topire a gheţii de la suprafaţă.

@SteffenMalskaer got the difficult task of retrieving our oceanographic moorings and weather station on sea ice in North West Greenland this year. Rapid melt and sea ice with low permeability and few cracks leaves the melt water on top. pic.twitter.com/ytlBDTrVeD