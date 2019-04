Această glumă a unui tată a stârnit un val de critici online  

Tații vor găsi mereu noi modalități de a face câte o glumă proastă, și de a își face copii de râs de față cu prietenii, dar un tată din America a dus o astfel glumă puțin prea departe.

Jay Feely este un fost fotbalist NFL Professional care a jucat pentru Falcons din Atlanta, New York Jets și Arizona Cardinals. Recent, bărbatul în varstă de 41 de ani a împărtășit o imagine pe contul sau de Twitter, în care se afla între fiica sa și băiatul cu care aceasta urma să meargă la bal, în timp ce ținea în mână un pistol. La descrierea pozei, acesta a scris: ”Îi doresc fiicei mele suberbe și partenerului ei o experiență minunată la bal #badboys (băieți răi)”

Wishing my beautiful daughter and her date a great time at prom #BadBoys pic.twitter.com/T5JRZQYq9e