O activistă pentru drepturile femeilor din Iran a câștigat, din închisoare, premiul Nobel pentru Pace

"Comitetul Nobel a decis să acorde premiul pentru Pace lui Narges Mohammadi pentru lupta sa împotriva opresiunii femeilor din Iran și pentru eforturile sale de promovare a drepturilor omului, a libertății pentru toți", spune anunțul oficial.

Mohammadi (fotomontaj, stânga) este unul dintre cei mai importanți activiști ai drepturilor omului din Iran.

Ea a făcut campanie pentru drepturile femeilor și pentru abolirea pedepsei cu moartea.

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2023 #NobelPeacePrize to Narges Mohammadi for her fight against the oppression of women in Iran and her fight to promote human rights and freedom for all.#NobelPrize pic.twitter.com/2fyzoYkHyf