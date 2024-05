Activiștii pro-Gaza de la UCLA au cerut "întăriri" și "scuturi" pentru a face față poliției | Anterior, oamenii legii au "curățat" o tabără similară la Universitatea Columbia din New York

Circa 200 de participanți la mișcarea de protest au fost avertizați, în noaptea de miercuri spre joi, că vor fi arestați dacă nu părăsesc tabăra improvizată în campus.

Mai mulți dintre ei au fost ulterior reținuți și imobilizați cu legături flexibile de polițiști în zona Dickson Plaza, potrivit unor surse locale.

Imagini distribuite pe rețelele sociale arată cum forțele de ordine detonează, la un moment dat, o grenadă paralizantă în apropierea clădirii Powell.

Grenadele paralizante produc un fulger luminos și un zgomot puternic, având menirea de a dezorienta, fără a provoca răni grave.

WATCH



Riot police breached the security wall of the UCLA encampment, followed by a loud explosion. pic.twitter.com/NYmg0jbXGv