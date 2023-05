Antena 3 CNN › Externe › Actorul Dolph Lundgren a anunţat că suferă de cancer: "Acum apreciez viaţa mult mai mult" Actorul Dolph Lundgren a anunţat că suferă de cancer: "Acum apreciez viaţa mult mai mult"

Actorul Dolph Lundgren a anunţat că suferă de cancer: "Acum apreciez viaţa mult mai mult"

Actorul Dolph Lundgren, cunoscut din francizele cinematografice "Rocky", "The Expendables" şi din alte filme de acţiune, a dezvăluit într-un interviu difuzat în emisiunea "In Depth With Graham Bensinger" că suferă de cancer.

Sursa foto: Facebook Dolph Lundgren

de Claudia Popovici 11 Mai 2023 • 20:24