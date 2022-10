Actorul Leslie Jordan a murit la vârsta de 67 de ani, după un accident la Hollywood

Actorul Leslie Jordan a murit la vârsta de 67 de ani, după ce şi-a pierdut cunoştinţa în timp ce conducea şi a provocat un accident rutier.

Leslie Jordan se afla la volanul maşinii sale, un autoturism marca BMW, astăzi, în Hollywood, Los Angeles, când şi-a pierdut cunoştinţa din cauza unei afecţiuni medicale.

Maşina scăpată de sub control a intrat într-o clădire, iar la locul accidentului au ajuns, în scut timp, echipajele medicale. Din nefericire, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viaţa actorului în vârstă de 67 de ani.

Cel mai probabil, Leslie Jordan a suferit un atac de cord sau un atac cerebral înainte de accident, însă acest lucru va fi stabilit după necropsie.

Potrivit TMZ.com, Leslie Jordan era cunoscut pentru show-uri TV şi filme precum "Will & Grace", "Hearts Afire", "The Cool Kids", "Call me Kat" sau "American Horror Story".