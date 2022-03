Actrița ucraineancă Anastasia Pustovit, fugită din Kiev din calea războiului: ”Nu aveam acces la informații, nici la electricitate. Nu știam dacă vor să ne salveze sau să ne omoare”

Actrița Anastasia Pustovit este o actriță ucraineancă extrem de cunoscută, care a jucat în mai multe filme și seriale.

Aceasta a fost nevoită să fugă din Kiev, împreună cu familia ei, odată ce a început invazia trupelor ruse, iar ea a povestit prin ce a trecut, într-un interviu exclusiv acordat trimisului special Antena 3 în Ucraina, Ana Maria Roman.

”Orașul era sub ocupația rușilor, dar, în acel moment, mă aflam într-un adăpost plin de femei și copii. Au venit soldații ruși la adăpost și ne-au zis: acum trebuie să rămâneți aici, sunteți în siguranță. Dacă plecați, nu veți mai fi în siguranță, nu vă putem salva. Dacă veți spune ceva despre invazia noastră aici, despre faptul că am fost trimiși pe acest teritoriu, vă vom ucide.

Li s-a interzis practic să folosească acest termen de ”ocupație”. Ne-am dat seama că adăpostul nu este sigur. Am încercat să mergem în altă parte a localității, într-o casă unde am stat 8 oameni. Nu aveam acces la informații, nu ne puteam încărca telefoanele, nu aveam acces la electricitate, dar am aflat că putem să ne salvăm viața plecând prin acele coridoare umanitare.

Totuși, nu știam cum să ajungem din acest sat până la coridorul umanitar. Era un sat la 3 kilometri, într-o altă zonă erau focuri de armă și ne-am gândit că mai bine să stăm aici. Tatăl meu a aflat că un prieten pleacă din sat cu un autobuz. Ne-am întâlnit cu doi soldați ruși, prima oară au venit la noi și ne-au spus să stăm liniștiți, dacă vrem să plecăm este în regulă, dar am realizat că ne așteptau alții în pădure și ne-am gândit că ar putea să ne omoare, nu să ne salveze. Acum, eu și părinții mei suntem în Liov”, a povestit actrița Anastasia Pustovit.