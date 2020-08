Adevărul despre cumplita explozie din Beirut! Cauza deflagrației este uluitoare

Peste 2.700 de tone de nitrat de amoniu ar fi fost stocate în depozitul care a sărit în aer în portul din Beirut, potrivit şefului Guvernului libanez.

Materialele explozibile au fost confiscate în urmă cu mai mulţi ani. Oamenii au fost răniţi chiar şi pe străzile aflate la mare distanţă de locul exploziei.

Deflagraţia a fost atât de puternică încât s-a auzit chiar şi din Cipru, care se află la aproape 250 de km vest de Beirut. Oamenii au asemănat explozia cu o bombă atomică.

''Am condus aproape de zona unde s-a produs explozia. Aşa că am văzut fumul şi am întrebat oamenii ce se întâmplă. Au spus că a avut loc o primă explozie, însă nu atât de puternică. Deci nu am putut auzi de unde stăteam. Dar, după ce am ocolit, pentru că voiam să mă întorc acasă, deodată, mi-am pierdut...nu mai puteam auz'', povesteşte un martor al exploziei devastatoare.

Ambasada americană din Beirut a anunţat într-un comunicat că explozia a eliberat un gaz extrem de toxic în atmosferă şi a făcut apel la oameni să evite să iasă din case şi să poarte măşti.

Printre oamenii ucişi se află şi un australian, iar mai mulţi angajaţi ai misiunii ONU de menţinere a păcii în Liban au fost răniţi, după ce nava a fost aproape distrusă de explozie.

Spitalele din Beirut au devenit neîncăpătoare. Zeci de ambulanţe au făcut drumuri dus-întors, în încercarea de a salva cât mai mulţi răniţi. Crucea Roşie libaneză a fost nevoită să trimită răniţii la spitalele situate în alte oraşe.

Mai mult, autorităţile libaneze au declarat stare de urgenţă pentru următoarele două săptămâni. Ministrul român al Afacerilor Externe a anunţat că printre victime nu sunt cetăţeni români, însă clădirea Ambasadei României a fost avariată.

Preşedintele Klaus Iohannis a transmis condoleanţe victimelor exploziilor pe pagina sa de Twiter.