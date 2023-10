Un aeroport din Rusia a fost luat cu asalt de o mulţime violentă, după ce un avion a aterizat de la Tel Aviv

Totul s-a întâmplat pe aeroportul din oraşul Mahacikala, din Daghestan. Sute de oameni au luat cu asalt aeroportul, după ce un avion plin cu pasageri israelieni a aterizat de la Tel Aviv.

În momentul în care pasagerii au încercat să coboare din avion, mulţimea de oameni a pătruns pe pistă, astfel că echipajul aeronavei a început să strige către pasageri să se întoarcă la bord.

A huge crowd continues to search for Jews on the runway and inside the planes at Makhachkala Airport. It's reported that a special forces unit has arrived at the airport, but the number of people has doubled.#Israel #Palestine #GazaWar #Dagestan pic.twitter.com/UZuxFmiD7e