Aeroporturile din Moscova sunt din nou închise. Ucraina a reluat atacurile cu drone asupra capitalei Rusiei

Pasageri blocați pe aeroportul Vnukovo din Moscova. Foto: Profimedia Images

Autoritățile ruse au închis vineri toate cele 4 aeroporturi din Moscova - Vnukovo, Domodedovo, Șeremetievo și Jukovski - în urma unor alerte legate de atacuri cu drone ucrainene asupra capitalei Rusiei, informează The Moscow Times.

„Au fost adoptate restricții temporare, necesare pentru asigurarea siguranței zborurilor", a anunțat Agenția Federală rusă de Transport Aerian.

La ora 16:30, ora Moscovei, peste 340 de zboruri erau întârziate sau anulate în principalele aeroporturi ale capitalei ruse.

Aceasta este a cincea oară în luna octombrie când zborurile de pe principalele aeroporturi din Moscova sunt suspendate, ca urmare a amenințărilor atacurilor dronelor ucrainene. Săptămâna trecută, aeroporturile din Moscova au fost închise timp de aproape 7 ore, ca urmare a unei alerte aeriene privind atacuri cu drone ucrainene - peste 350 de zboruri au fost anulate sau întârziate, iar unele avioane care zburau spre capitală au fost redirecționate către alte aeroporturi. Pe 16 octombrie, toate aeroporturile din Moscova au fost de asemenea închise din cauza amenințării legate de atacurile cu drone.

La aeroportul Șeremetievo din Moscova a fost emisă o „alertă aeriană”, ca urmare a unui atac cu drone. Pasagerii din terminalele aeroportului au fost evacuați și duși „în adăposturi sigure”.

„Ca urmare a măsurilor de siguranță instituite, pasagerii trebuie să fie pregătiți pentru întârzieri de lungă durată”, conform alertei emise la aeroport. Potrivit primarului Moscovei, Serghei Sobianin, 17 drone au fost doborâte deasupra Moscovei, în după-amiaza zilei de vineri.

Cu trei săptămâni în urmă, avionul lui Vladimir Putin, alături de alte curse guvernamentale, nu a putut ateriza la Moscova, după ce un atac cu drone ucrainene a dus la închiderea tuturor aeroporturilor din capitala Rusiei. Zborurile a patru avioane care aparțineau Escadrile Speciale de Zbor prezidențiale au fost de afectate de închiderea aeroporturilor din Moscova.